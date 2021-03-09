بيع أغلى فيلا في دبي

ورأى مايكل أن بيع العقار كان أمراً صعباً بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، لافتاً إلى أن السوق العقاري في جزيرة نخلة جميرا ازدهر منذ بداية العام الحالي، وأن هناك اهتماماً قوياً من مستثمرين إقليميين ومن أوروبا.