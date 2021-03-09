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بيع أغلى فيلا في دبي

تظهر تفاصيل الفيلا التي بيعت مؤخرا في نخلة جميرا في دبي لتصبح أغلى فيلا لعام 2021 بعد بيعها لقاء 120مليون درهم ( 32.7 مليون دولار)،

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بيع أغلى فيلا في دبي

ورأى مايكل أن بيع العقار كان أمراً صعباً بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، لافتاً إلى أن السوق العقاري في جزيرة نخلة جميرا ازدهر منذ بداية العام الحالي، وأن هناك اهتماماً قوياً من مستثمرين إقليميين ومن أوروبا.

وتبلغ مساحة العقار المسمى 100 بالم، والذي طرح للبيع في أغسطس الماضي من قبل شركة عقارات فاخرة، أكثر من 13.5 الف قدم مربعة، ويقع في

عائلة سويسرية تعيش في موناكو هي التي اشترت الفيلا وأصبحت المالك الجديد لها.

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