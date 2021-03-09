عائلة سويسرية تعيش في موناكو هي التي اشترت الفيلا وأصبحت المالك الجديد لها.
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بيع أغلى فيلا في دبي
تظهر تفاصيل الفيلا التي بيعت مؤخرا في نخلة جميرا في دبي لتصبح أغلى فيلا لعام 2021 بعد بيعها لقاء 120مليون درهم ( 32.7 مليون دولار)،
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تظهر تفاصيل الفيلا التي بيعت مؤخرا في نخلة جميرا في دبي لتصبح أغلى فيلا لعام 2021 بعد بيعها لقاء 120مليون درهم ( 32.7 مليون دولار)،
عائلة سويسرية تعيش في موناكو هي التي اشترت الفيلا وأصبحت المالك الجديد لها.