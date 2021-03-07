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بالصور، تصميم منتجع في البحر الأحمر

عرضت شركة التصميم الهندسية فوستر أند بارتنرز تصميم منتجع في أمهات الشيخ ضمن مشروع البحر الأحمر بين أملج والوجه، وسيكون باسم فندق 12 امهات الشيخ

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بالصور، تصميم منتجع في البحر الأحمر

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الشهر الماضي خطط المنتجعات في المنطقة بعد ان منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، عقدين إلى شركتي سعودية واخرى سويسرية لدعم خطط التطوير والأعمال الإنشائية لفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة على جزيرة ” أمهات الشيخ ” ، حيث ستلعب الشركتان أدواراً محورية في بناء المنشآت الفندقية

ستقوم الشركة ببناء أربعين فيلا فندقية في ال

 بلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه بشكل متسارع لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، وسيتم افتتاح باقي الفنادق الـ 12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023.
وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

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