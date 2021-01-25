بالصور: اختتام ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي بفوز داستن بورييه

اختتام ثلاثية جزيرة النزال من "يو إف سي" تختتم بفوز داستن بورييه على كونور ماكجريجور في نهائي "يو إف سي 257"