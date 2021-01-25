الأثنين 25 يناير 2021 10:03 ص
بالصور: اختتام ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي بفوز داستن بورييه
اختتام ثلاثية جزيرة النزال من "يو إف سي" تختتم بفوز داستن بورييه على كونور ماكجريجور في نهائي "يو إف سي 257"
وقال دانا وايت، رئيس "يو إف سي": "الفائزون بجائزة نزال الليلة هم: داستن بورييه، محمود مرادوف، مريانا رودريجيز، مايكل تشاندلر. لقد شهدت الاتحاد أرينا اليوم حضوراً مذهلاً للمشجعين. وقدّم داستن أداءاً ممتازاً. وعندما يبدأ المقاتلون مسيرتهم مع "يو إف سي" فإنهم يبذلون كامل طاقتهم في البداية ليثبتوا مكانتهم، وهذا ما فعله مايكل تشاندلر، إذ استغل مشاركته اليوم ليبرز كامل إمكانياته، وأثبت خبرةً كبيرة في الحلبة. وتحدّثت مع حبيب بعد النزال، وقال لي أن أتفوق على بقية المقاتلين بمستوياتٍ عديدة، وبالتالي فهو مستمر في قراره بالتقاعد وتابع وايت بالقول: بدأ كونور بشكلٍ جيد في الجولة الأولى، ولم يفكر الجميع بأن داستن قد يتمكن من الفوز. بالطبع أعتقد بأن أضخم نزالٍ سيكون بين حبيب وكونور، خاصةً وأن خسارة كونور ستدفعه للسعي بشكلٍ جاد لتحقيق فوزٍ يعوّض خسارته وبعد فوزه على الإيرلندي ماكجريجور، قال داستن بورييه: "لا يمكنني التعبير عن سعادتي بنصر اليوم. أريد الآن العودة إلى منزلي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي، لأن حياتي حافلة بالكثير من الأمور خارج الحلبة. بالطبع سأكون مهتماً بمواجهة كونور مجدداً، كما أود مواجهة نات دياز. فوزي اليوم يشكّل انجازاً عظيماً، خاصةً بالنظر للشخص الذي تمكنت من هزيمته والذي لم يتعرض لخسارةٍ بهذا الشكل".