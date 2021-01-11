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شاهد بالصور موجة باردة تضرب مناطق في أوروبا والولايات المتحدة وتقفز بأسعار النفط والغاز

تضرب موجة باردة مناطق أوروبية بفعل دوامة قطبية أدت لقفزة في أسعار النفط والغاز بحسب بلومبرغ

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شاهد بالصور موجة باردة تضرب مناطق في أوروبا والولايات المتحدة وتقفز بأسعار النفط والغاز

مخاوف من تسبب موجة البرد بأيقاف رحلات جوية عديدة واضطرابات في مواعيد تسليم شحن المنتجات.

تشهد بريطانيا موجة برد قاسية بسبب اضطراب الطقس سببها تيار قطبي، وهي دوامة ضخمة (بولار فورتكس) من الهواء بدأت تهب على نصف الكرة الأرضية الشمالية لتغطي أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

مخاوف في بريطانيا من تكرار موجة باردة اطلق عليها اسم الوحش القادم من ال

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