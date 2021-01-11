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شاهد بالصور موجة باردة تضرب مناطق في أوروبا والولايات المتحدة وتقفز بأسعار النفط والغاز
تضرب موجة باردة مناطق أوروبية بفعل دوامة قطبية أدت لقفزة في أسعار النفط والغاز بحسب بلومبرغ
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تضرب موجة باردة مناطق أوروبية بفعل دوامة قطبية أدت لقفزة في أسعار النفط والغاز بحسب بلومبرغ