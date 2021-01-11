شاهد بالصور موجة باردة تضرب مناطق في أوروبا والولايات المتحدة وتقفز بأسعار النفط والغاز

تشهد بريطانيا موجة برد قاسية بسبب اضطراب الطقس سببها تيار قطبي، وهي دوامة ضخمة (بولار فورتكس) من الهواء بدأت تهب على نصف الكرة الأرضية الشمالية لتغطي أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.