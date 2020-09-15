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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:40 م

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شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة

افتتح تيم كوك رئيس أبل مؤتمر الشركة اليوم الثلاثاء كاشفا الستار عن الإصدار السادس،من الساعة الذكية وباقة من المنتجات الأخرى، وأي باد وخدمة لياقة وأبل ون

شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
أبل ون، ستتوفر لشهر مجاني وباقة فردية أو للعائلة،
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
توحد الشركة فيها مجموعة من خدماتها الإلكترونية المدفوعة مثل Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade, خدمات iCloud التخزينية وغيرها. خطة أبل هي حاليا تقديم باقات شهرية وسنوية كاشتراك موحد في كل تلك الخدمات في وقت واحد من خلال أبل ون- Apple One.
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
تؤمن الساعة مزايا صحية مثل قياس مستوى الاوكسجين في الدم وقدرات جديدة تساهم مع متطلبات الصحة في جائحة كوفيد 19 ، وتضم الساعة معالج خاص وهو اس 6، مع مزايا سطوع دائم في إضاءة طبيعية أو في الإنارة الداخلية.
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
تقدم الساعة مزايا للعائلة من خلال استخدام الصغار للساعة وتولي ذوي الطالب مثلا الاشراف على أنشطته عن بعد وتحديد الأرقام التي يمكن لأصحابها الاتصال به من خلال الساعة في معصم يده.
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة
كما تقدم الساعة ميزة تمارين اللياقة البدنية - FITNES PLUS وتضم التمارين يوغا ودراجة وغيرها.
شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة

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