شاهد بالصور منتجات أبل الجديدة

افتتح تيم كوك رئيس أبل مؤتمر الشركة اليوم الثلاثاء كاشفا الستار عن الإصدار السادس،من الساعة الذكية وباقة من المنتجات الأخرى، وأي باد وخدمة لياقة وأبل ون