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الخميس 10 سبتمبر 2020 08:24 م
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تأمل الصور الفائزة بجوائز باريس لفن التصوير
فاز البرتو جولياني وهو مصور ايطالي بجائزة مصور العام
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