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الأربعاء 2 سبتمبر 2020 08:46 م

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بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست

كشفت شركة رولزرويس لصناعة السيارات، النقاب عن سيارتها الجديدة "جوست"، بعد 10 سنوات من الموديل الأول لتحصل السيارة على أكثر أشكالها فخامة حتى الآن، وتتميز السيارة بتصميم أكثر رقة، من أجل حضور أقل تفاخرًا.

بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
حصلت جوست على تصميم محافظ على هوية الشركة العامة ومتميز في تفاصيله الصغيرة التي كانت محل اهتمام رولز رويس.
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
يأتي الشبك الأمامي بتصميم متوقع مع إضاءة مخفية تضيف لمسة عصرية.
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
وتتميز المصابيح الأمامية بتصميم محسن، أما الصدام الأمامي فقد حصل على لمسة إبداعية ورياضية.
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
وخلف هذه الواجهة الضخمة تحمل السيارة محرك 6.75 لتر V12 ثنائي التيربو ينتج 563 حصان و850 نيوتن-متر. 
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
وتأتي الواجهة الخلفية بمصابيح مسحوبة تزيد من تميز وجمال السيارة.
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
بطريقة ما تمكنت رولز رويس من توزيع وزن السيارة بطريقة مثالية ونسبة 50:50 رغم صعوبة الأمر حتى في السيارات الرياضية.
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
تتوفر ميزات حديثة للسيارة تشمل نظام التعليق الهوائي ونظام الدفع الكلي والتوجيه الرباعي.
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
بالإضافة إلى ناقل الحركة المتصل بالأقمار الصناعية والمكابح ذاتية التجفيف و بذلك فإن تجربة قيادة رولز رويس جوست ستكون مختلفة ومميزة.
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
توفر السيارة داخلية كلاسيكية مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة الترفيه واستطاعت الشركة دمجها بالتصميم بكل أناقة.
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
تأتي جوست بكونسول وسطي فاخر ومقاعد خلفية أكثر ارتفاعاً ونقوشاتSpirit of Ecstasy متفرقة وكذلك اسم جوست المضيء على الكونسول.
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
السيارة الجديدة لا تتشارك أي قطعة مع الجيل الأول من جوست عدا المظلات المدمجة بأبواب السيارة وشعار Spirit of Ecstasy على مقدمة السيارة
بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست
وأياً كانت خيارات عملاء رولز رويس في جوست 2021 الجديدة فإن ثمن السيارة لن يقل 330,000 دولار أمريكي.

أريبيان بزنس

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