بالصور : رولز رويس تكشف عن سيارتها الفخمة الجديدة جوست

كشفت شركة رولزرويس لصناعة السيارات، النقاب عن سيارتها الجديدة "جوست"، بعد 10 سنوات من الموديل الأول لتحصل السيارة على أكثر أشكالها فخامة حتى الآن، وتتميز السيارة بتصميم أكثر رقة، من أجل حضور أقل تفاخرًا.