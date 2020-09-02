الأربعاء 2 سبتمبر 2020 12:06 م
بالصور : مدن الخليج تتصدر مؤشر المدن العالمي
تحتل العواصم الكبرى في العالم العربي مكانة بارزة في أحدث مؤشر من Air-Inc ، والذي يصنف المدن حول العالم من حيث اكتساب المال وجودة الحياة.
يصنف المؤشر 150 من أفضل المدن العالمية وفقًا للجاذبية المالية وجاذبية أسلوب الحياة ، و قد هيمنت عليه مدن من دول مجلس التعاون الخليجي. دبي: احتلت المرتبة السادسة بشكل عام، حيث تمتاز بمزيج من أشعة الشمس على مدار العام ووسائل الراحة الحديثة والشركات متعددة الجنسيات والرواتب المرتفعة. أبو ظبي: تأتي عاصمة الإمارات في المرتبة 17 ، ولكنها السابعة على القائمة المالية ، مما يعني أنها مكان رائع لكسب لقمة العيش. المنامة: قد تأتي عاصمة البحرين الجذابة في المرتبة 47 على القائمة - وهذا لا يزال متقدمًا على أمثال طوكيو ولشبونة - لكنها تأتي أولاً في الشؤون المالية الشخصية. عمان: جاءت العاصمة الأردنية بمركز مرتفع (المرتبة 49 بشكل عام) حيث تتمتع المدينة ببعض من أفضل نسب الراتب إلى تكلفة المعيشة للوافدين. مسقط: تقع مسقط على المحيط الهندي في واحدة من أكثر النقاط الغربية في العالم العربي ، وتتمتع بجو خاص بها - وهو مناخ استقطب منذ فترة طويلة المغتربين من جميع أنحاء الشرق الأوسط.