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الأربعاء 2 سبتمبر 2020 12:06 م

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بالصور : مدن الخليج تتصدر مؤشر المدن العالمي

تحتل العواصم الكبرى في العالم العربي مكانة بارزة في أحدث مؤشر من Air-Inc ، والذي يصنف المدن حول العالم من حيث اكتساب المال وجودة الحياة.

بالصور : مدن الخليج تتصدر مؤشر المدن العالمي
يصنف المؤشر 150 من أفضل المدن العالمية وفقًا للجاذبية المالية وجاذبية أسلوب الحياة ، و قد هيمنت عليه مدن من دول مجلس التعاون الخليجي.
بالصور : مدن الخليج تتصدر مؤشر المدن العالمي
دبي: احتلت المرتبة السادسة بشكل عام، حيث تمتاز بمزيج من أشعة الشمس على مدار العام ووسائل الراحة الحديثة والشركات متعددة الجنسيات والرواتب المرتفعة.
بالصور : مدن الخليج تتصدر مؤشر المدن العالمي
أبو ظبي: تأتي عاصمة الإمارات في المرتبة 17 ، ولكنها السابعة على القائمة المالية ، مما يعني أنها مكان رائع لكسب لقمة العيش.
بالصور : مدن الخليج تتصدر مؤشر المدن العالمي
المنامة: قد تأتي عاصمة البحرين الجذابة في المرتبة 47 على القائمة - وهذا لا يزال متقدمًا على أمثال طوكيو ولشبونة - لكنها تأتي أولاً في الشؤون المالية الشخصية.
بالصور : مدن الخليج تتصدر مؤشر المدن العالمي
عمان: جاءت العاصمة الأردنية بمركز مرتفع (المرتبة 49 بشكل عام) حيث تتمتع المدينة ببعض من أفضل نسب الراتب إلى تكلفة المعيشة للوافدين.
بالصور : مدن الخليج تتصدر مؤشر المدن العالمي
مسقط: تقع مسقط على المحيط الهندي في واحدة من أكثر النقاط الغربية في العالم العربي ، وتتمتع بجو خاص بها - وهو مناخ استقطب منذ فترة طويلة المغتربين من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أريبيان بزنس

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