بالصور : مدن الخليج تتصدر مؤشر المدن العالمي

تحتل العواصم الكبرى في العالم العربي مكانة بارزة في أحدث مؤشر من Air-Inc ، والذي يصنف المدن حول العالم من حيث اكتساب المال وجودة الحياة.