بالصور، حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة إم تي في يسعى لعودة الترفيه

سعت مشاركات فنية عديدة لاستعادة تألق عالم الترفيه وظهرت الليدي غاغا التي حصدت 5 جوائز، لتظهر بذات الصرعات للفت الانتباه، فهل نجحت في إعادة الحيوية لعالم الترفيه والموسيقى؟