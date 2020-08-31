الأثنين 31 أغسطس 2020 11:19 ص
بالصور، حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة إم تي في يسعى لعودة الترفيه
سعت مشاركات فنية عديدة لاستعادة تألق عالم الترفيه وظهرت الليدي غاغا التي حصدت 5 جوائز، لتظهر بذات الصرعات للفت الانتباه، فهل نجحت في إعادة الحيوية لعالم الترفيه والموسيقى؟
ليدي غاغا عادت لتديل لباسها أكثر من 5 مرات لتظهر ب إطلالاتها الغريبة والملفتة المعتادة على السجادة الحمراء فقد اختارت هذه المرة فستان فضي ميتاليك ضخم جداً ومزيّن بالكسرات، كما نسّقت معه حذاء أسود بكعب ضخم جداً.
ولإتمام إطلالة رائدة الفضاء التي بدت بها اعتمدت لون شعر رمادي فاتح بالإضافة إلى أنها وضعت زجاجة دائرية على وجهها حيث بدت كحماية لها في ظل انتشار الفيروس. وتصدرت كل من ليدي غاغا وآريانا غراندي ترشيحات جوائز الحفل هذا العام، بإجمالي 9 ترشيحات لكل منهما. وجاءت في المركز الثالث كل من المغنية الشهيرة بيلي ايليش وذا ويكاند بـ 6 ترشيحات، تلاهم النجمة تايلور سويفت بـ 5 ترشيحات. ورشحا الكنديين جاستين بيبر ودريك لـ 4 جوائز فقط.