بالصور، مشاهير وشخصيات تتصدر الأخبار

الأحد 30 أغسطس 2020 04:37 م
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من المتوقع أن يبرم الامير هاري وزوجته ميغان مارك صفقة بملايين مع سبوتيفاي لتقديم بث بودكاست صوتي، فيما يعود الممثل جوني ديب لجولة جديدة في المحاكم
يحل المصارع مكغريغور ضيفا على أمير موناكو وظهر لمشاهدة جولة فرنسا «تور دي فرانس»، قمة سباقات الجولة العالمية، والتي تنتهي 20 سبتمبر في باريس، يبدو المصارع في صداقة متينة مع أمير موناكو أول ظهور لمغني الروك البريطاني أوزي أوزبورن، بعد اصابته بمرض «باركنسون» أو الشلل الرعاش. اليوم الثلاثاء، الفنان البالغ 71 عاماً عن ألغى جولته الفنية في أميركا الشمالية، لمتابعة علاجه من المرض الذي يعدّ اضطراباً في الجهاز العصبي يؤثر على الحركة. وعاد المغني السباق في فرقة «بلاك ساباث» من سويسرا في بعد خضوعه لعلاج طبي من المتوقع أن يبرم الامير هاري وزوجته ميغان مارك صفقة بملايين مع سبوتيفاي لتقديم بث بودكاست صوتي ابن زعيم تاجر المخدرات بابلو اسكوبار يكذب ادعاءات رسام بريطاني-- فيليب وايتكومب، ادعى أنه ابن بابلو اسكوبار يبدو أن لدى الممثل جوني ديب ولع بالمحاكم فقد أعلن مؤخرا عن مقاضاة زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد مجددا بعد انتهاء فصول المحاكمة السابقة في أروقة المحكمة العليا البريطانية وها هو يطلق جولة جديدة من الدعاوى القضائية!