بالصور، مشاهير وشخصيات تتصدر الأخبار

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من المتوقع أن يبرم الامير هاري وزوجته ميغان مارك صفقة بملايين مع سبوتيفاي لتقديم بث بودكاست صوتي، فيما يعود الممثل جوني ديب لجولة جديدة في المحاكم