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الأحد 30 أغسطس 2020 04:37 م

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بالصور، مشاهير وشخصيات تتصدر الأخبار

من المتوقع أن يبرم الامير هاري وزوجته ميغان مارك صفقة بملايين مع سبوتيفاي لتقديم بث بودكاست صوتي، فيما يعود الممثل جوني ديب لجولة جديدة في المحاكم

بالصور، مشاهير وشخصيات تتصدر الأخبار
بالصور، مشاهير وشخصيات تتصدر الأخبار
يحل المصارع مكغريغور ضيفا على أمير موناكو وظهر لمشاهدة جولة فرنسا «تور دي فرانس»، قمة سباقات الجولة العالمية، والتي تنتهي 20 سبتمبر في باريس،
بالصور، مشاهير وشخصيات تتصدر الأخبار
يبدو المصارع في صداقة متينة مع أمير موناكو
بالصور، مشاهير وشخصيات تتصدر الأخبار
أول ظهور لمغني الروك البريطاني ​أوزي أوزبورن، بعد اصابته بمرض «باركنسون» أو الشلل الرعاش. اليوم الثلاثاء، الفنان البالغ 71 عاماً عن ألغى جولته الفنية في أميركا الشمالية، لمتابعة علاجه من المرض الذي يعدّ اضطراباً في الجهاز العصبي يؤثر على الحركة. وعاد المغني السباق في فرقة «بلاك ساباث» من سويسرا في بعد خضوعه لعلاج طبي
بالصور، مشاهير وشخصيات تتصدر الأخبار
من المتوقع أن يبرم الامير هاري وزوجته ميغان مارك صفقة بملايين مع سبوتيفاي لتقديم بث بودكاست صوتي
بالصور، مشاهير وشخصيات تتصدر الأخبار
ابن زعيم تاجر المخدرات بابلو اسكوبار يكذب ادعاءات رسام بريطاني-- فيليب وايتكومب، ادعى أنه ابن بابلو اسكوبار
بالصور، مشاهير وشخصيات تتصدر الأخبار
يبدو أن لدى الممثل جوني ديب ولع بالمحاكم فقد أعلن مؤخرا عن مقاضاة زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد مجددا بعد انتهاء فصول المحاكمة السابقة في أروقة المحكمة العليا البريطانية وها هو يطلق جولة جديدة من الدعاوى القضائية!

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