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الجمعة 28 أغسطس 2020 02:11 م

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بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط

أعلنت غريت بليس تو وورك الشرق الأوسط الهيئة العالمية المعنية بثقافة بيئة العمل عالية الثقة للمرة الأولى في المنطقة عن أفضل خمسين بيئة عمل في الشرق الأوسط.

بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(الإدارة العامة لصحة البيئة) الترتيب : الخامس عشر
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(ماجد سوسايتي) الترتيب : الرابع عشر
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(المودة سوسايتي) الترتيب : الثالث عشر
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(فايف هوتيل) الترتيب : الثاني عشر
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(سيسكو سيستيمز) الترتيب : الحادي عشر
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(لاندمارك جروب) الترتيب : العاشر
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(الخبير كابيتال) الترتيب : التاسع
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(البلاتين في إي) الترتيب : الثامن
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(ذا ون) الترتيب : السابع
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(هيلتون) الترتيب : السادس
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(أكاديمية شرطة دبي) الترتيب : الخامس
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(مجموعة فنادق إنتركونتيننتال) الترتيب : الرابع
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(سينشري للمالية) الترتيب : الثالث
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(فيشرز م م م) الترتيب : الثاني
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
(دي إتش إل إكسبريس) الترتيب : الأول

أريبيان بزنس

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