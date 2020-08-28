الجمعة 28 أغسطس 2020 02:11 م
بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط
أعلنت غريت بليس تو وورك الشرق الأوسط الهيئة العالمية المعنية بثقافة بيئة العمل عالية الثقة للمرة الأولى في المنطقة عن أفضل خمسين بيئة عمل في الشرق الأوسط.
(الإدارة العامة لصحة البيئة)
الترتيب : الخامس عشر (ماجد سوسايتي)
الترتيب : الرابع عشر (المودة سوسايتي)
الترتيب : الثالث عشر (فايف هوتيل)
الترتيب : الثاني عشر (سيسكو سيستيمز)
الترتيب : الحادي عشر (لاندمارك جروب)
الترتيب : العاشر (الخبير كابيتال)
الترتيب : التاسع (البلاتين في إي)
الترتيب : الثامن (هيلتون)
الترتيب : السادس (أكاديمية شرطة دبي)
الترتيب : الخامس (مجموعة فنادق إنتركونتيننتال)
الترتيب : الرابع (سينشري للمالية)
الترتيب : الثالث (فيشرز م م م)
الترتيب : الثاني (دي إتش إل إكسبريس)
الترتيب : الأول