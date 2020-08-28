بالصور : 15 من أفضل الأماكن للعمل في الشرق الأوسط

أعلنت غريت بليس تو وورك الشرق الأوسط الهيئة العالمية المعنية بثقافة بيئة العمل عالية الثقة للمرة الأولى في المنطقة عن أفضل خمسين بيئة عمل في الشرق الأوسط.