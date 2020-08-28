بالصور : تاكسي طائر ذو سرعة فائقة يحمل 4 ركاب

كشفت شركة بريطانية النقاب عن تصاميم لسيارة أجرة طائرة تعمل بالكهرباء بالكامل ويمكنها نقل ما يصل إلى أربعة ركاب من لندن إلى برايتون في غضون 30 دقيقة فقط.