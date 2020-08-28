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الجمعة 28 أغسطس 2020 01:03 ص

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بالصور : تاكسي طائر ذو سرعة فائقة يحمل 4 ركاب

كشفت شركة بريطانية النقاب عن تصاميم لسيارة أجرة طائرة تعمل بالكهرباء بالكامل ويمكنها نقل ما يصل إلى أربعة ركاب من لندن إلى برايتون في غضون 30 دقيقة فقط.

بالصور : تاكسي طائر ذو سرعة فائقة يحمل 4 ركاب
يتميز التاكسي الطائر الجديد VA-1X بأنه صديق للبيئة.
بالصور : تاكسي طائر ذو سرعة فائقة يحمل 4 ركاب
بالإضافة يمتلك القدرة على تحقيق سرعة قصوى تصل إلى حوالي 240 كم/ساعة.
بالصور : تاكسي طائر ذو سرعة فائقة يحمل 4 ركاب
كما يمكنه قطع مسافات تبلغ حوالي 160 كم قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطاريات.
بالصور : تاكسي طائر ذو سرعة فائقة يحمل 4 ركاب
من المقرر أن تكون أول مركبة كهربائية مجنحة تعمل بنظام الإقلاع والهبوط الرأسي eVTOL.
بالصور : تاكسي طائر ذو سرعة فائقة يحمل 4 ركاب
ومن المتوقع أن يبدأ التاكسي الطائر الكهربي VA-1X رحلاته التجارية في عام 2024.
بالصور : تاكسي طائر ذو سرعة فائقة يحمل 4 ركاب
حيث سينطلق مباشرة، متخطيا أزمات حركة المرور الأرضية، عقب اجتياز اختبار الطيران الذي سيبدأ العام المقبل.

أريبيان بزنس

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