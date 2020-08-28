الجمعة 28 أغسطس 2020 01:03 ص
بالصور : تاكسي طائر ذو سرعة فائقة يحمل 4 ركاب
كشفت شركة بريطانية النقاب عن تصاميم لسيارة أجرة طائرة تعمل بالكهرباء بالكامل ويمكنها نقل ما يصل إلى أربعة ركاب من لندن إلى برايتون في غضون 30 دقيقة فقط.
يتميز التاكسي الطائر الجديد VA-1X بأنه صديق للبيئة. بالإضافة يمتلك القدرة على تحقيق سرعة قصوى تصل إلى حوالي 240 كم/ساعة. كما يمكنه قطع مسافات تبلغ حوالي 160 كم قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطاريات. من المقرر أن تكون أول مركبة كهربائية مجنحة تعمل بنظام الإقلاع والهبوط الرأسي eVTOL. ومن المتوقع أن يبدأ التاكسي الطائر الكهربي VA-1X رحلاته التجارية في عام 2024. حيث سينطلق مباشرة، متخطيا أزمات حركة المرور الأرضية، عقب اجتياز اختبار الطيران الذي سيبدأ العام المقبل.