الأربعاء 26 أغسطس 2020 09:22 ص
شاهد بالصور المكيسر درة الحجاز على البحر الاحمر
تتألق محافظة الوجه ، بشواطئ رملية نقية ، والخلجان والجروف المرتفعة والمنخفضة والألسنة والشعاب المرجانيـة الغاطسة بألوانها الجميلة
لقطة لشاطئ مكيسر
واس : محمد الشريف تتميز منطقة " المكيسر " شمال المحافظة ، بعوالم مختلفة قلّ نظيرها وهي بمثابة درة السياحة في محافظة الوجه ، وبسبب موقعها الرائع والمثير يتهافت عليها السياح لاسيما في فصل الصيف ، وتظهر عظمة المكان في امتزاج الطبيعة مع بعضها ، حتى باتت مقصداً لأصحاب الكشتات البحرية والجلسات الهادئة بعيدًا عن صخب المدينة ، ويتميز شاطئ " المكيسر " بكثرة الصخور والشعاب المرجانية و بقربه من المناطق الغزيرة للبحر ، التي يسهل لمحبي هواية صيد السمك ممارسة هوايتهم في أعماق المنطقة .