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الأربعاء 26 أغسطس 2020 09:22 ص

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شاهد بالصور المكيسر درة الحجاز على البحر الاحمر

تتألق محافظة الوجه ، بشواطئ رملية نقية ، والخلجان والجروف المرتفعة والمنخفضة والألسنة والشعاب المرجانيـة الغاطسة بألوانها الجميلة

شاهد بالصور المكيسر درة الحجاز على البحر الاحمر
لقطة لشاطئ مكيسر واس : محمد الشريف
شاهد بالصور المكيسر درة الحجاز على البحر الاحمر
تتميز منطقة " المكيسر " شمال المحافظة ، بعوالم مختلفة قلّ نظيرها
شاهد بالصور المكيسر درة الحجاز على البحر الاحمر
وهي بمثابة درة السياحة في محافظة الوجه ، وبسبب موقعها الرائع والمثير يتهافت عليها السياح لاسيما في فصل الصيف ، وتظهر عظمة المكان في امتزاج الطبيعة مع بعضها ، حتى باتت مقصداً لأصحاب الكشتات البحرية والجلسات الهادئة بعيدًا عن صخب المدينة ،
شاهد بالصور المكيسر درة الحجاز على البحر الاحمر
ويتميز شاطئ " المكيسر " بكثرة الصخور والشعاب المرجانية و بقربه من المناطق الغزيرة للبحر ، التي يسهل لمحبي هواية صيد السمك ممارسة هوايتهم في أعماق المنطقة .
شاهد بالصور المكيسر درة الحجاز على البحر الاحمر
شاهد بالصور المكيسر درة الحجاز على البحر الاحمر

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