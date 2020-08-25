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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:08 م

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تعرف على لجان التحكيم في مهرجان أفلام السعودية

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية في دورتها السادسة عن أسماء لجان التحكيم في مسابقات المهرجان، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل .

تعرف على لجان التحكيم في مهرجان أفلام السعودية
ويسعى المهرجان لضمان تحقيق أهدافه الرئيسية والمتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال السينمائي.
تعرف على لجان التحكيم في مهرجان أفلام السعودية
بالإضافة إلى تشجيع صناعة الأفلام السعودية.
تعرف على لجان التحكيم في مهرجان أفلام السعودية
وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة .
تعرف على لجان التحكيم في مهرجان أفلام السعودية
كما أُعلن عن ورشتين تدريبيتين هما: من الفكرة إلى القصة، وموسيقا الفيلم.
تعرف على لجان التحكيم في مهرجان أفلام السعودية
ويمكن التسجيل فيهما من خلال موقع المهرجان.

أريبيان بزنس

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