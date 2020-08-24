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الأثنين 24 أغسطس 2020 10:20 م

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محمد بن راشد: الأمن الغــذائي والمائي جزء من أمننا الوطني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «الأمن الغذائي والمائي من الملفات ذات الأولوية في حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)، والهدف إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز جاهزيتنا لمواجهة كل أنواع الأزمات».

محمد بن راشد: الأمن الغــذائي والمائي جزء من أمننا الوطني
مضيفاً سموه أن «أزمة (كورونا) العالمية أعطتنا رؤية أشمل وقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، وعلينا أن نبني على هذه التجربة لتعزيز أمننا الغذائي والمائي».
محمد بن راشد: الأمن الغــذائي والمائي جزء من أمننا الوطني
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للاطلاع على خطة العمل الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي.
محمد بن راشد: الأمن الغــذائي والمائي جزء من أمننا الوطني
وذلك كان على خلفية التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد-19».
محمد بن راشد: الأمن الغــذائي والمائي جزء من أمننا الوطني
كما وجّه سموه خلاله وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، بمتابعة المخزون الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء.
محمد بن راشد: الأمن الغــذائي والمائي جزء من أمننا الوطني
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أمننا الغذائي والمائي جزء من أمننا الوطني.. واستدامة مواردنا الغذائية والمائية ضمان لاستدامة التنمية في بلدنا»

أريبيان بزنس

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