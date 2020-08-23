الأحد 23 أغسطس 2020 03:50 م
بالصور، مشاهير يدعمون حملة بيروت التي اطلقها مصمم الأزياء زهير مراد
تعود حصيلة الحملة بالكاملة لمنظمة فرح العطاء -/offrejoie.org/- التي تساعد سكان بيروت على استعادة بعض ما فقدوه في الانفجار المدمر
يتواصل نجاح الحملة التي أطلقها المصمم زهير مراد لجمع تبرعات للمساهمة في تمويل إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء إنفجار مرفأ بيروت. الحملة التي إنطلقت قبل أيام قليلة، بهدف شراء «تي شيرت» كتبت عليها عبارة «الإنبعاث من الرماد»، في إشارة إلى أن بيروت ستنبعث مجدداً من تحت الانقاض وتعود للحياة. ونشر المصمم المعروف صورة له على صفحات السوشال ميديا، داعياً النجوم العرب والأجانب للمساهمة في هذه الخطوة. لم تمر ساعات على تلك الحملة، حتى بدأت النجمات بدعم المبادرة ونشر صورهن بالـ «تي شيرت» منظمة فرح العطاء -/offrejoie.org/- التي تساعد سكان بيروت موقع بيع القمصان:
https://represent.com/beirut?variant=79649044 تعود حصيلة الحملة بالكاملة لمنظمة فرح العطاء -/offrejoie.org/- التي تساعد سكان بيروت على استعادة بعض ما فقدوه في الانفجار المدمر ومن بين النجمات الممثلة الأميركية صوفيا فيرغارا، والعارضة البرازيلية أليساندرا امبروسيو والممثلة الاميركية كورتني كوكس، والممثلة جينفير لوبيز. انضم إليهن محمد حديد، والد عارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد، والمذيع الكندي براد غوريسكي، إلى جانب باقة من الممثلات العربيات على رأسهن المصرية ليلى علوي والتونسي درة ويسرا وغيرهن. وقال مراد في حديث إلى مواقع اعلامية، إلى أنه لم تمرّ ساعتان فقط بعد نشر جنيفير لوبيز صورتها حتى بيعت 10 آلاف قميص.