بالصور، مشاهير يدعمون حملة بيروت التي اطلقها مصمم الأزياء زهير مراد

تعود حصيلة الحملة بالكاملة لمنظمة فرح العطاء -/offrejoie.org/- التي تساعد سكان بيروت على استعادة بعض ما فقدوه في الانفجار المدمر