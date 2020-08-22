السبت 22 أغسطس 2020 10:08 م
صور مذهلة لمصور جريء تم التقاطها على مدى 14 عاما
يبذل المصورون جهودًا كبيرة للحصول على اللقطة المثالية، وهذا ما يؤكده المصور ستيفان فورستر.
حيث كرس فورستر 14 عاما من حياته لتجميع مجموعة مذهلة من صور جزر الشمال. فورستر، المولود في سويسرا، يعد أحد أشهر المصورين الفوتوغرافيين للطبيعة في أوروبا قام فورستر بأكثر من 80 رحلة جريئة لالتقاط جمال جزر الشمال الفاتن. حيث سافر المصور إلى غرينلاند النائية وأيسلندا وجزر فارو وجزر النرويج. رحلته جعلته يمشي مئات الكيلومترات عبر مرتفعات أيسلندا. جدف على قوارب الكاياك على طول الساحل الغربي لغرينلاند. بحر على متن سفينة خشبية قديمة عبر صوت Scoresby Sound القوي في شرق غرينلاند. وقاس أحد أكثر المنحدرات حدة في جزر فارو .