لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. صور وفيديو
  3. الصور
السبت 22 أغسطس 2020 10:08 م

حجم الخط

- Aa +

صور مذهلة لمصور جريء تم التقاطها على مدى 14 عاما

يبذل المصورون جهودًا كبيرة للحصول على اللقطة المثالية، وهذا ما يؤكده المصور ستيفان فورستر.

صور مذهلة لمصور جريء تم التقاطها على مدى 14 عاما
حيث كرس فورستر 14 عاما من حياته لتجميع مجموعة مذهلة من صور جزر الشمال.
صور مذهلة لمصور جريء تم التقاطها على مدى 14 عاما
فورستر، المولود في سويسرا، يعد أحد أشهر المصورين الفوتوغرافيين للطبيعة في أوروبا
صور مذهلة لمصور جريء تم التقاطها على مدى 14 عاما
قام فورستر بأكثر من 80 رحلة جريئة لالتقاط جمال جزر الشمال الفاتن.
صور مذهلة لمصور جريء تم التقاطها على مدى 14 عاما
حيث سافر المصور إلى غرينلاند النائية وأيسلندا وجزر فارو وجزر النرويج.
صور مذهلة لمصور جريء تم التقاطها على مدى 14 عاما
رحلته جعلته يمشي مئات الكيلومترات عبر مرتفعات أيسلندا.
صور مذهلة لمصور جريء تم التقاطها على مدى 14 عاما
جدف على قوارب الكاياك على طول الساحل الغربي لغرينلاند.
صور مذهلة لمصور جريء تم التقاطها على مدى 14 عاما
بحر على متن سفينة خشبية قديمة عبر صوت Scoresby Sound القوي في شرق غرينلاند.
صور مذهلة لمصور جريء تم التقاطها على مدى 14 عاما
وقاس أحد أكثر المنحدرات حدة في جزر فارو .

أريبيان بزنس

اقرأ التالي

شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب

بالصور، جاكوزي عائم، صرعة جديدة تنتشر في امستردام ولندن وحتى سياتل

شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي