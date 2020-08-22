بالصور: عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت مستمرة

أشارت المديرية العامة للدفاع المدني الى أن "في اليوم التاسع عشر من تاريخ وقوع الانفجار في مرفأ بيروت والمناطق المجاورة، لا زال عناصر الدفاع المدني يواظبون على متابعة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل ليلاً نهاراً بالنشاط عينه".