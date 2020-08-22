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السبت 22 أغسطس 2020 09:42 م

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بالصور: عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت مستمرة

أشارت المديرية العامة للدفاع المدني الى أن "في اليوم التاسع عشر من تاريخ وقوع الانفجار في مرفأ بيروت والمناطق المجاورة، لا زال عناصر الدفاع المدني يواظبون على متابعة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل ليلاً نهاراً بالنشاط عينه".

بالصور: عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت مستمرة
و ذلك التزاماً بتوجيهات مدير عام الدفاع المدني العميد خطّار.
بالصور: عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت مستمرة
حيث لن تتوقف عمليات البحث الى حين التمكن من العثور على المفقودين كافة والانتهاء من المهام الموكلة اليهم.
بالصور: عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت مستمرة
وذكرت المعلومات أنه "حتى الساعة، لم يتم العثور على أي جثث، كما أنه لا أثر لناجين في المكان".
بالصور: عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت مستمرة
تقوم فرق الإنقاذ بإجراء مسح وأعمال حفر في المكان لإزالة الركام
بالصور: عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت مستمرة
كما يحاولون فتح مسارب تحت أنقاض اهراءات القمح المدمّرة.
بالصور: عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت مستمرة
يذكر بأن بعد الانفجار، وصلت فرق بحث وإنقاذ من فرنسا وروسيا وألمانيا ودول أخرى إلى لبنان الواحدة تلو الأخرى ونفذت عمليات بحث وإنقاذ في المنطقة المحددة لموقع الانفجار.
بالصور: عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت مستمرة
بدأ الأمل في العثور على الناجين يتضاءل الآن.

أريبيان بزنس

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