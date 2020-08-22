بالصور : حفل مائي مزدحم في ووهان بلا كمامات ولا تباعد

في الوقت الذي تنبه فيه العديد من الدول إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من تفشي موجة ثانية من مرض كوفيد-19، احتشد الآلاف من رواد الحفلات في مسبح خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان بوسط الصين.