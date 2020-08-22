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السبت 22 أغسطس 2020 09:19 م

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بالصور : حفل مائي مزدحم في ووهان بلا كمامات ولا تباعد

في الوقت الذي تنبه فيه العديد من الدول إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من تفشي موجة ثانية من مرض كوفيد-19، احتشد الآلاف من رواد الحفلات في مسبح خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان بوسط الصين.

بالصور : حفل مائي مزدحم في ووهان بلا كمامات ولا تباعد
ظهر فيروس كورونا لأول مرة في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان.
بالصور : حفل مائي مزدحم في ووهان بلا كمامات ولا تباعد
و قد عادت مدينة ووهان، بؤرة تفشي المرض، إلى الحياة الطبيعية.
بالصور : حفل مائي مزدحم في ووهان بلا كمامات ولا تباعد
وكان منتزه ووهان مايا بيتش المائي الشهير مليئًا بالناس.
بالصور : حفل مائي مزدحم في ووهان بلا كمامات ولا تباعد
تظهر الصور يرتدون ملابس السباحة والنظارات الواقية لمهرجان الموسيقى الإلكترونية.
بالصور : حفل مائي مزدحم في ووهان بلا كمامات ولا تباعد
وقد جلس العديد منهم على قوارب مطاطية من دون احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
بالصور : حفل مائي مزدحم في ووهان بلا كمامات ولا تباعد
حيث إحتشد المئات متخلين عن جميع إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا.
بالصور : حفل مائي مزدحم في ووهان بلا كمامات ولا تباعد
يبدو و كأن ووهان تجاوزت محنة كورونا.

أريبيان بزنس

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