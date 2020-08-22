السبت 22 أغسطس 2020 09:19 م
بالصور : حفل مائي مزدحم في ووهان بلا كمامات ولا تباعد
في الوقت الذي تنبه فيه العديد من الدول إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من تفشي موجة ثانية من مرض كوفيد-19، احتشد الآلاف من رواد الحفلات في مسبح خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان بوسط الصين.
ظهر فيروس كورونا لأول مرة في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان. و قد عادت مدينة ووهان، بؤرة تفشي المرض، إلى الحياة الطبيعية. وكان منتزه ووهان مايا بيتش المائي الشهير مليئًا بالناس. تظهر الصور يرتدون ملابس السباحة والنظارات الواقية لمهرجان الموسيقى الإلكترونية. وقد جلس العديد منهم على قوارب مطاطية من دون احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. حيث إحتشد المئات متخلين عن جميع إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا. يبدو و كأن ووهان تجاوزت محنة كورونا.