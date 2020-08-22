شاهد روعة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر قرب تبوك السعودية

تعد مياه البحر الأحمر بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك شمال غرب المملكة مقصداً جميلاً لهواة الغوص, وذلك لما تتمتع به بيئته البحرية من تنوع إحيائي، أسهم في جعلها وجهة مثالية للغواصين بمختلف خبراتهم .