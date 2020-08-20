الخميس 20 أغسطس 2020 02:00 م
شاهد أجمل الصور تتنافس على لقب أفضل صورة مسافر
تقدم لمسابقة مسافر ناشيونال جيوغرافيك للتصوير الضوئي لهذا العام أكثر من أربعة آلاف مشارك من حول العالم. وتعكس كل صورة قصة ثاقفة وشعب وحياة ومكان مختلفين.
تُظهر هذه الصورة المذهلة منظرًا لسطح كنيسة السيدة قبل تاين في براغ. تم التقاطها بواسطة هولي باربر وتم إدراجها في القائمة النهائية لفئة المدن. التقط المصور ميك رايان هذا المشهد الساحر لسيدتين تحملان البقالة في مدينة باري بجنوب إيطاليا. وصلت الصورة إلى الدور النهائي في فئة المدن. وصلت هذه الصورة الملونة ، من تصوير جوردان بانكس ، إلى التصفيات النهائية في فئة المدن. تُظهر الأبواب المذهلة لمبنى سوهو في أودايبا طوكيو. صورت عدسة أنابورنا ميلور هذه الصورة الرائعة للجبال الدرامية في منطقة لاداخ بالهند. الصورة مرشحة للفوز بفئة المناظر الطبيعية. التقط المصور جورج تورنبول هذه الصورة الرائعة لمنتزه ناميب نوكلوفت في ناميبيا. تم إدراجها في القائمة المختصرة في فئة المناظر الطبيعية. وصلت هذه اللقطة الهادئة لمصاطب الأرز في Yuanyang ، في جبال Ailao جنوب الصين ، إلى التصفيات النهائية في فئة المناظر الطبيعية. تم التقاطها من قبل إريك هو. تم ترشيح ديانا نايت إلى النهائيات في فئة الطبيعة لهذه اللقطة المذهلة للبوة تتحدى عاصفة رملية على ضفاف نهر مارا في كينيا. تظهر هذه اللقطة سمكة الراي اللاسعة التقطتها فرانشيسكا بايج بالقرب من جزيرة كوكوس في كوستاريكا. و قد وصلت الصورة إلى النهائيات في فئة الطبيعة. تم إدراج توني زانغ في القائمة المختصرة في فئة الطبيعة بفضل لقطة رائعة لطيور الفلامنجو وفراخها على بحيرة نطرون في تنزانيا. تلال الطين على الماء هي أعشاش الطيور تظهر هذه الصورة المبهجة التي التقطها هارييل توريس راقصين يؤدون هاكا في جزيرة Ua Pou في أرخبيل جزر ماركيساس في بولينيزيا الفرنسية.