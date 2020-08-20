شاهد أجمل الصور تتنافس على لقب أفضل صورة مسافر

تقدم لمسابقة مسافر ناشيونال جيوغرافيك للتصوير الضوئي لهذا العام أكثر من أربعة آلاف مشارك من حول العالم. وتعكس كل صورة قصة ثاقفة وشعب وحياة ومكان مختلفين.