شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب

البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة اليوم لإسدال الثوب غداً