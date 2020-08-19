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الأربعاء 19 أغسطس 2020 06:47 ص

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شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب

البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة اليوم لإسدال الثوب غداً

شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، اليوم تركيب الحلقات المثبتة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة غداً.
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
ووفقا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة - بحمد الله وتوفيقه - بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء هذا اليوم، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
وتتم الأعمال بتوجيه وإشراف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري و وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي.
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب
شاهد البدء في أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة لإسدال الثوب

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