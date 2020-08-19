الأربعاء 19 أغسطس 2020 06:28 ص
بالصور، جاكوزي عائم، صرعة جديدة تنتشر في امستردام ولندن وحتى سياتل
هات تاج، مركب بجاكوزي عائم يعمل بالحطب لتسخين الماء في نزهات في أمستردام، بدأ بالظهور مؤخرا في نهر التايمز في لندن، لكن مدينة سياتل الامريكية شهدت طرازا مختلفا منه
هات تاج، مركب بجاكوزي عائم يعمل بالحطب لتسخين الماء في نزهات في أمستردام، ابتكر المركب بحار ضاق ذرعا بسفينة الشحن التي يعمل بها وصمم المركب ليجد متسعا للاسترخاء بجانب سفينة الشحن وأطلق موقعا لبيع ابتكاره http://www.hottug.nl بدأ المركب بالظهور مؤخرا في نهر التايمز في لندن، لكن مدينة سياتل الامريكية شهدت طرازا مختلفا منه