بالصور، جاكوزي عائم، صرعة جديدة تنتشر في امستردام ولندن وحتى سياتل

هات تاج، مركب بجاكوزي عائم يعمل بالحطب لتسخين الماء في نزهات في أمستردام، بدأ بالظهور مؤخرا في نهر التايمز في لندن، لكن مدينة سياتل الامريكية شهدت طرازا مختلفا منه