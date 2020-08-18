كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد

احتفالاً بإطلاق الفيلم الخامس والعشرين من سلسلة جيمس بوند، كشفت أستون مارتن عن طرح نموذجي 007 حصريين بإلهامٍ من السيارات المشاركة في فيلم (لا وقت للموت).