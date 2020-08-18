الثلاثاء 18 أغسطس 2020 12:28 م
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
احتفالاً بإطلاق الفيلم الخامس والعشرين من سلسلة جيمس بوند، كشفت أستون مارتن عن طرح نموذجي 007 حصريين بإلهامٍ من السيارات المشاركة في فيلم (لا وقت للموت).
جاءت هذه الخطوة كثمرة للتعاون بين أستون مارتن وإي أو إن برودكشنز، الشركة المنتجة لأفلام جيمس بوند. بالإضافة إلى شركة مترو جولدوين ماير ستوديوز. وسيطلق فيلم (لا وقت للموت) حول العالم في شهر نوفمبر 2020. ونظراً لاحتفائهما بإطلاق الفيلم، سيتم إنتاج أعداد محدودة من النموذجين للمشترين حول العالم بدايةً من الأمس. وقد تم تصميمهما وصنعهما بعناية فائقة تحت إشراف خبراء قسم التصاميم الخاصة في أستون مارتن: كيو باي أستون مارتن. ويستمد أول النموذجين، فانتاج 007 إديشن، إلهامه من أستون مارتن في 8 الأصلية، والتي ظهرت للمرة الأولى في فيلم ( أضواء النهار الحية) عام 1987. تمتاز السيارة الجديدة بطابع تصميم خارجي فريد يبرز مع شبك المقدّمة المفصّل وفق متطلبات شخصية مع إطار من الكروم ليعزز الطابع الكلاسيكي لسيارة في 8. وستُسلّم السيارات بطلاء خارجي من لون كامبرلاند جراي الرمادي الأصلي، بينما تتألق المقصورة الداخلية بجلد من لون أوبسيديان بلاك الأسود ولمسات كروم داكنة. وتمتاز المقاعد بلمسات تراثية فريدة مماثلة لتلك الموجودة في سيارة في 8، إضافةً إلى مساند الظهر المصنوعة من ألياف الكربون. ويستطيع السائق أن يعيش اللحظة مع لوحة أدوات محفورة بالليزر، في إشارة إلى مختلف الأجهزة والأسلحة التي ظهرت في الفيلم الأصلي. ومع إنتاجها المحدود بـ 25 سيارة حول العالم، تم تزويد النموذج بنفس المواصفات التي تمتاز بها دي بي إس سوبر ليجيرا القوية وظهرت في الفيلم. ويتكامل تفوّق السيارة مع 715 قوة حصانية للكبح يوفّرها محرك دي بي إس سوبر ليجيرا في 12 سعة 5.2 ليتر، ليكون الأعلى بين سيارات أستون مارتن المُنتجة.