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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 12:28 م

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كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد

احتفالاً بإطلاق الفيلم الخامس والعشرين من سلسلة جيمس بوند، كشفت أستون مارتن عن طرح نموذجي 007 حصريين بإلهامٍ من السيارات المشاركة في فيلم (لا وقت للموت).

كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
جاءت هذه الخطوة كثمرة للتعاون بين أستون مارتن وإي أو إن برودكشنز، الشركة المنتجة لأفلام جيمس بوند. بالإضافة إلى شركة مترو جولدوين ماير ستوديوز.
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
وسيطلق فيلم (لا وقت للموت) حول العالم في شهر نوفمبر 2020.
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
ونظراً لاحتفائهما بإطلاق الفيلم، سيتم إنتاج أعداد محدودة من النموذجين للمشترين حول العالم بدايةً من الأمس.
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
وقد تم تصميمهما وصنعهما بعناية فائقة تحت إشراف خبراء قسم التصاميم الخاصة في أستون مارتن: كيو باي أستون مارتن.
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
ويستمد أول النموذجين، فانتاج 007 إديشن، إلهامه من أستون مارتن في 8 الأصلية، والتي ظهرت للمرة الأولى في فيلم ( أضواء النهار الحية) عام 1987.
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
تمتاز السيارة الجديدة بطابع تصميم خارجي فريد يبرز مع شبك المقدّمة المفصّل وفق متطلبات شخصية مع إطار من الكروم ليعزز الطابع الكلاسيكي لسيارة في 8.
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
وستُسلّم السيارات بطلاء خارجي من لون كامبرلاند جراي الرمادي الأصلي، بينما تتألق المقصورة الداخلية بجلد من لون أوبسيديان بلاك الأسود ولمسات كروم داكنة.
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
وتمتاز المقاعد بلمسات تراثية فريدة مماثلة لتلك الموجودة في سيارة في 8، إضافةً إلى مساند الظهر المصنوعة من ألياف الكربون.
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
ويستطيع السائق أن يعيش اللحظة مع لوحة أدوات محفورة بالليزر، في إشارة إلى مختلف الأجهزة والأسلحة التي ظهرت في الفيلم الأصلي.
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
ومع إنتاجها المحدود بـ 25 سيارة حول العالم، تم تزويد النموذج بنفس المواصفات التي تمتاز بها دي بي إس سوبر ليجيرا القوية وظهرت في الفيلم.
كيو باي أستون مارتن تبتكر سيارة 007 الحديثة احتفالاً بفيلم جيمس بوند الجديد
ويتكامل تفوّق السيارة مع 715 قوة حصانية للكبح يوفّرها محرك دي بي إس سوبر ليجيرا في 12 سعة 5.2 ليتر، ليكون الأعلى بين سيارات أستون مارتن المُنتجة.

أريبيان بزنس

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