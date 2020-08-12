لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. صور وفيديو
  3. الصور
الأربعاء 12 أغسطس 2020 06:12 م

حجم الخط

- Aa +

شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي

أقام الشاعر الغنائي والمغني البريطاني سام فيندر حفلا في الهواء الطلق حضره قرابة 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي

شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
سام فيندر أقام أمس أول حفل له بعيدًا اجتماعيًا.
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
أقام المغني فيندر أول حفلتين تم بيعهما بالكامل يوم الثلاثاء حيث وقف رواد الحفل على منصات المشاهدة الخاصة بهم. قال: “أعتقد أنه من الرائع أن بلدتنا ستمهد الطريق بأول حفل على أمل أن يتأقلم الناس مع حضور الحفلات في الهواء الطلق "
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
وتمكن فيندر من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال سلسلة من الأعمال الغنائية الناجحة في عامي 2017 و2018، حيث قدم المئات من العروض الغنائية والموسيقية الناجحة هذا العام
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي

اقرأ التالي

بالصور شاهد جنون أنصار ترامب بحشود ربع مليون لسباق دراجات في داكوتا الجنوبية

شاهد بالصور احتجاجات ضد الحكومة مع وصول عدد الوفيات إلى 145 في انفجار بيروت

صور تتسبب بذهول اللبنانيين من هول الدمار الذي خلفه انفجار ميناء بيروت