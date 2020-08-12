الأربعاء 12 أغسطس 2020 06:12 م
شاهد حفل موسيقي بحضور حشد من 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
أقام الشاعر الغنائي والمغني البريطاني سام فيندر حفلا في الهواء الطلق حضره قرابة 2500 شخصا تقيدوا بالتباعد الاجتماعي
سام فيندر أقام أمس أول حفل له بعيدًا اجتماعيًا.
أقام المغني فيندر أول حفلتين تم بيعهما بالكامل يوم الثلاثاء حيث وقف رواد الحفل على منصات المشاهدة الخاصة بهم. قال: “أعتقد أنه من الرائع أن بلدتنا ستمهد الطريق بأول حفل على أمل أن يتأقلم الناس مع حضور الحفلات في الهواء الطلق "
وتمكن فيندر من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال سلسلة من الأعمال الغنائية الناجحة في عامي 2017 و2018، حيث قدم المئات من العروض الغنائية والموسيقية الناجحة هذا العام