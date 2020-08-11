الثلاثاء 11 أغسطس 2020 08:42 ص
أخبار العالم بصور لافتة
صور المظاهرات الاحتجاجية في لبنان ولقطات تظهر عملية اعتقال الشرطة الأمريكية لطفل في الثامنة بمدرسة في فلوريدا، و سمكة قرش تقفز لأعلى ارتفاع مسجل- 15 قدم، لاقتناص فريسة طائرة،
أسبوع حافل آخر وثقت الكاميرات بعض أحداثه المصورة البريطانية ليكسي لين تدربت على حبس أنفاسها لقرابة 4 دقائق تحت الماء لالتقاط الصور المناسبة في أجواء خيالية عارضات أزياء في جلسة تصوير تحت الماء عملية اعتقال الشرطة الأمريكية لطفل في الثامنة بمدرسة في فلوريدا لأنه ضرب استاذه مسلح يطلق النار على متظاهرين في بيروت وقيل انه من حرس مجلس النواب وقعت كارثة بيئية كبرى قبالة سواحل جزيرة موريشيوس، بعد تدفق ما لا يقل عن ألف طن من المنتجات النفطية والبترولية. موريشيوس أعلنت حالة الطوارئ البيئية الجمعة و يستخدم سكان في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لفائف القش لامتصاص واحتواء تسرب نفطي. وتسرب النفط من سفينة شحن يابانية جنحت الشهر الماضي قبالة ساحل الجزيرة السياحية الشهيرة. سمكة قرش أبيض قفزت قرب جزيرة سيل لارتفاع 15 قدم وهي قفزة قياسية لسمك القرش لاقتناص فريسة