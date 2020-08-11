أخبار العالم بصور لافتة

صور المظاهرات الاحتجاجية في لبنان ولقطات تظهر عملية اعتقال الشرطة الأمريكية لطفل في الثامنة بمدرسة في فلوريدا، و سمكة قرش تقفز لأعلى ارتفاع مسجل- 15 قدم، لاقتناص فريسة طائرة،