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السبت 8 Aug 2020 08:54 م

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بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها

افاد وزير الطيران الهندي السبت إن المحققين وجدوا الصندوقين الأسودين لطائرة "إير انديا إكسبرس" التي تحطمت جنوب البلاد ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل ممكن كانوا يستقلونها.

بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
تحطمت الطائرة التي تقل 190 شخصا عند هبوطها في ظروف جوية سيئة مساء الجمعة وانشطرت نصفين.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وقالت شركة الطيران إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 كانت متجهة من دبي إلى كوزيكودي في ولاية كيرالا بجنوب الهند.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وصرح مسؤول في إدارة الطوارئ أن "وقودا تسرب من الطائرة لكن معجزة حدثت ولم تندلع النيران". وأضاف "لو حدث ذلك لكانت حصيلة الضحايا أكبر بكثير".
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وزار وزير الطيران هارديب سينغ بوري مكان الحادث السبت وأعلن العثور على صندوقي معطيات الرحلة ومحادثات قمرة القيادة، ما يساعد التحقيق في أسباب التحطم.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
ويعتبر مطار كوزيكودي مطارا صعبا بالنظر إلى خصوصية مدرجه الذي يقع على هضبة وفي نهايته منخفض حاد.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وذكر رينجيث بانانغاد (34 عاما) الذي كان على متن الطائرة، لفرانس برس من سريره في المستشفى أنه يتذكر أن الطائرة لامست الأرض "ثم حل الظلام". وأضاف "بعد تحطم الطائرة فتح باب الطوارئ وتمكنت من الخروج منها".
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وتابع أن "الجزء الأمامي للطائرة دمر تماما ولا أعرف كيف نجوت لكنني أشعر بالامتنان".
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وكانت قوة التحطم شديدة بحيث ألقت الجزء الأمامي من الطائرة وهي من نوع بوينغ 737 على بعد 20 مترا من الجزء الخلفي المنشطر للطائرة.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وقال فضل بوثياكاث أحد السكان المحليين الذين كان من أول الواصلين إلى مكان الحادث لوكالة فرانس برس "لم نسمع سوى أصوات صراخ في كل مكان. كان الناس ملطخين بالدماء في كل مكان، بعضهم كانوا مصابين بكسور، وبعضهم تعرضوا للإغماء".
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وأكدت وسائل إعلام هندية استنادا إلى معطيات موقع يتابع رحلات الطائرات أن الطائرة التي تحطمت حاولت الهبوط مرتين قبل ذلك.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
ونقلت سيارات الأجرة العديد من المصابين إلى المستشفيات.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وقال أحد رجال الإنقاذ إن "السكان هرعوا إلى المكان بعدما سمعوا الضجيج"، موضحا أن "الناس جاؤوا بالسيارات وتبادلوا الرسائل على واتساب (...) عن ضرورة القدوم لتقديم المساعدة". وأضاف أن "الناس قاموا أولا بنقل الجرحى إلى المستشفيات بسياراتهم ثم تولت فرق الإنقاذ العملية".
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وقد توفي أحد الأطفال في سيارة قبل أن يتمكن من تلقي العلاج.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
ومثل عشرات الطائرات الأخرى في الأسابيع الأخيرة، كانت الطائرة تعيد هنودا علقوا بسبب وباء كوفيد-19 في الخارج، وخصوصا في دول الخليج.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وتوضح وثائق الرحلة أن 15 من الركاب كانوا عائدين بعدما فقدوا وظائفهم و12 بسبب حالات طبية اضطرارية واثنين ليعقدا قرانهما.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وطلب وزير الصحة في ولاية كيرالا ك.ك. شيلاجا من جميع المشاركين في عملية الإنقاذ الخضوع لحجر صحي بسبب خطر انتقال فيروس كورونا من الركاب إليهم.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه. وقال في تغريدة على تويتر "أتضامن مع الذين فقدوا أحباءهم. أتمنى الشفاء العاجل للجرحى"، مؤكدا أن "السلطات في الموقع وتقدم المساعدات للضحايا".
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وبين القتلى قائدا الطائرة وأربعة أطفال.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وأعلن بوري مقتل 18 شخصا في احدث حصيلة، وقالت السلطات إن 22 شخصا اصاباتهم حرجة وهم في المستشفى.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وقد توجب إنقاذ بعض الأشخاص من الطائرة استخدام معدات خاصة. وقال مسؤولون إن إخراج جميع الجرحى والجثث استغرق ثلاث ساعات.
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها
وذكر ناجون لتلفزيون محلي أن الطائرة لم تكف عن الصعود ثم الهبوط لمرات قبل أن تهبط.

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