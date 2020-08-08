بالصور، انشطار طائرة انديا اكسبريس بتحطمها ومقتل 18 من ركابها

افاد وزير الطيران الهندي السبت إن المحققين وجدوا الصندوقين الأسودين لطائرة "إير انديا إكسبرس" التي تحطمت جنوب البلاد ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل ممكن كانوا يستقلونها.