الأربعاء 5 Aug 2020 02:52 م
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
وقال جمال عيتاني رئيس بلدية بيروت لرويترز يوم الأربعاء أثناء تفقد الدمار الناجم عن الانفجار إن المنطقة تبدو كمنطقة حرب، مضيفا أنه عاجز عن الكلام.
(رويترز) - نقب رجال الإنقاذ اللبنانيون وسط الحطام بحثا عن ناجين من انفجار قوي هز العاصمة بيروت وأودى بحياة مئة شخص وأسفر عن إصابة نحو أربعة آلاف وهي حصيلة يتوقع مسؤولون ارتفاعها. منظر عام للدمار الناجم عن انفجار وقع يوم الثلاثاء في مستودعات بميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة في صورة التقطت يوم الأربعاء. تصوير: محمد عزاقير - رويترز وكان الانفجار، الذي وقع يوم الثلاثاء في مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام في لبنان الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية وزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.