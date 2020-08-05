300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت

وقال جمال عيتاني رئيس بلدية بيروت لرويترز يوم الأربعاء أثناء تفقد الدمار الناجم عن الانفجار إن المنطقة تبدو كمنطقة حرب، مضيفا أنه عاجز عن الكلام.