لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. صور وفيديو
  3. الصور
الأربعاء 5 Aug 2020 02:52 م

حجم الخط

- Aa +

300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت

وقال جمال عيتاني رئيس بلدية بيروت لرويترز يوم الأربعاء أثناء تفقد الدمار الناجم عن الانفجار إن المنطقة تبدو كمنطقة حرب، مضيفا أنه عاجز عن الكلام.

300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
(رويترز) - نقب رجال الإنقاذ اللبنانيون وسط الحطام بحثا عن ناجين من انفجار قوي هز العاصمة بيروت وأودى بحياة مئة شخص وأسفر عن إصابة نحو أربعة آلاف وهي حصيلة يتوقع مسؤولون ارتفاعها.
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
منظر عام للدمار الناجم عن انفجار وقع يوم الثلاثاء في مستودعات بميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة في صورة التقطت يوم الأربعاء. تصوير: محمد عزاقير - رويترز
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت
وكان الانفجار، الذي وقع يوم الثلاثاء في مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام في لبنان الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية وزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
300 ألف بلا مأوى، صور لعمليات الإنقاذ المحمومة بين أنقاض انفجار ميناء بيروت

اقرأ التالي

بالصور، شاهد روعة منتجع فاخر في المالديف

بالصور، شاهد روعة منتجع فاخر في المالديف

بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة