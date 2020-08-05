الأربعاء 5 Aug 2020 08:16 ص
صور مشاهد الدمار المرعبة في بيروت عقب انفجار يعادل قنبلة نووية تكتيكية
انفجار نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، والتي كانت مخزنة برعونة من 6 سنوات ، تعادل ما بين 600 طن و800 طن من مادة الـtnt. ونقلت تقارير صحفية أن كان أشبه بانفجار قنبلة نووية صغيرة
قوة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس، تعادل قوة قنبلة نووية «تكتيكية» الصور التي خرجت من المرفأ، تؤكد أن دماراً شاملاً لحق بإهراءات أو صوامع القمح في بيروت مع وجود مفقودين ومصابين بين العاملين فيها، لم يتم التأكد من عددهم. الانفجار كان باشتعال آلاف أطنان نيترات الأمونيوم الهائلة في العنبر رقم 12، منذ أكثر من 6 سنوات، مهملة، وبلا توضيب ولا تخزين ، تعادل ما بين 600 طن و800 طن من مادة الـtnt. و ما جرى كان أشبه بانفجار قنبلة نووية صغيرة. لكن أحد الأجهزة الأمنية تحدّث عن وجود براميل من النفايات السامة، منذ تسعينيات القرن الماضي، قرب العنبر نفسه