صور مشاهد الدمار المرعبة في بيروت عقب انفجار يعادل قنبلة نووية تكتيكية

انفجار نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، والتي كانت مخزنة برعونة من 6 سنوات ، تعادل ما بين 600 طن و800 طن من مادة الـtnt. ونقلت تقارير صحفية أن كان أشبه بانفجار قنبلة نووية صغيرة