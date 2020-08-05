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الأربعاء 5 Aug 2020 07:34 ص

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شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت

أسفر انفجار هائل وقع في مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة عن مقتل 78 شخصا وإصابة قرابة أربعة آلاف شخص يوم الثلاثاء كما أرسل موجات صدمة هشمت نوافذ وحطمت مباني وجعلت الأرض تهتز في أرجاء العاصمة اللبنانية.

شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض في مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث. وهذا أعنف انفجار منذ سنوات في بيروت التي تعاني من أزمة اقتصادية وتواجه زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد.
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة وإن هذا الأمر ”غير مقبول“.
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
ودعا عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الأربعاء وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
أ ف ب) قدّمت دول عدّة التعازي للبنان بضحايا الانفجار الضّخم الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء وأسفر عن عشرات القتلى وأكثر من 3 آلاف جريح، عارضةً تقديم المساعدة.
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
ودعا رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب "الدول الصديقة" إلى مساعدة البلاد الرازحة أصلاً تحت وطأة أكبر أزمة اقتصاديّة تُواجهها منذ عقود، فاقمتها جائحة كوفيد-19.
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
وأعلنت الكويت أنها سترسل مساعدة طبية. وأعربت مصر عن "قلق بالغ" إزاء الدمار الناجم عن الانفجار، فيما تقدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتعازي، مشدداً على "أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمُتسبّبين بها"، وفق ما نقل عنه مسؤول في الأمانة العامة للجامعة.
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت
شاهد انفجار نتيجة خطأ كارثي في تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم يلحق دمارا ببيروت

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