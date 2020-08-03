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الأثنين 3 Aug 2020 09:37 ص

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بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة

شهدت لحظات الوداع بين الحجاج دموع الفراق داعين الله أن يتقبل منهم حجهم.

بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاة العشاء في أجواء إيمانية، وذلك عقب إتمامهم طواف الوداع في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ثاني أيام التشريق.
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
وأكمل حجاج بيت الله الحرام مناسك حجهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافةً إلى الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
يذكر أن حج هذا العام جرى في ظروف استثنائية واحترازية خاصة، حفاظًا على سلامة الحجاج وحرصًا على عدم انتشار فيروس كورونا.
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
أدى حجاج بيت الله الحرام أمس صلاة العشاء في أجواء إيمانية، وذلك عقب إتمامهم طواف الوداع في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ثاني أيام التشريق.
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة
بالدموع ضيوف الرحمن يودِّعون الحج أملا بعودة قريبة

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