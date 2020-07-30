شاهد بالصور كيف ستجمع مركبة فضائية عينات من المريخ وترسلها للأرض

هناك 16 كاميرا في الروبوت المتنقل "برسفيرنس" المصمم لاكتشاف آثار لجراثيم قديمة الذي أرسلته ناسا اليوم وسيصل يوم 18 فبراير القادم للمريخ