الخميس 30 Jul 2020 04:45 م
شاهد بالصور كيف ستجمع مركبة فضائية عينات من المريخ وترسلها للأرض
هناك 16 كاميرا في الروبوت المتنقل "برسفيرنس" المصمم لاكتشاف آثار لجراثيم قديمة الذي أرسلته ناسا اليوم وسيصل يوم 18 فبراير القادم للمريخ
سيتم مستقبل ارسال العينات التي يتم جمعها إلى الأرض بإطلاقها من مدفع في المركبة لتصل إلى مدار المريخ ولتقوم مركبة فضائية بإعادتها للأرض انطلقت بيرسيفيرانس اليوم على متن الصاروخ أطلس 5 الذي صنعته شركة يونايتد لونش ألاينس، وهي شراكة بين بوينغ ولوكهيد مارتن بني الروبوت الجديد في مختبرات "جيت بروبالشن لابوراتري" الشهيرة التابعة للناسا في باسادينا في ولاية كاليفورنيا وهو نسخة محسنة عن "كوريوسيتي". فهو يتمتع بست عجلات أكثر متانة وبسرعة أكبر وذكاء محسن ويتمتع بخاصية القيادة الذاتية مسافة 200 متر يوميا. تنطلق بيرسيفيرانس على متن الصاروخ أطلس 5 الذي صنعته شركة يونايتد لونش ألاينس، وهي شراكة بين بوينغ ولوكهيد مارتن يبلع طوله ثلاثة أمتار ووزنه طنا ويتمتع ب19 كاميرا وجهازي مايكروفون قد يسجلان أصواتا مريخية للمرة الأولى. وهو مجهز بذراع آلية طولها مترين. ويشحن بطارياته مولد يعمل بالبلوتونيوم. يتوقع وقت هبوط المركبة يوم 18 فبراير العام القادم في حفرة جزيرو -Jezero Crater- على المريخ. روبوت ناسا فيه 16 كاميرا لالتقاط صور عالية الجودة- وبني الروبوت الجديد في مختبرات "جيت بروبالشن لابوراتري" الشهيرة التابعة للناسا في باسادينا في ولاية كاليفورنيا وهو نسخة محسنة عن "كوريوسيتي". فهو يتمتع بست عجلات أكثر متانة وبسرعة أكبر وذكاء محسن ويتمتع بخاصية القيادة الذاتية مسافة 200 متر يوميا. ويبلع طوله ثلاثة أمتار ووزنه طنا ويتمتع ب19 كاميرا وجهازي مايكروفون قد يسجلان أصواتا مريخية للمرة الأولى. وهو مجهز بذراع آلية طولها مترين. ويشحن بطارياته مولد يعمل بالبلوتونيوم. هناك 16 كاميرا في الروبوت المتنقل "برسفيرنس" المصمم لاكتشاف آثار لجراثيم قديمة الذي أرسلته ناسا اليوم وسيصل يوم 18 فبراير القادم للمريخ