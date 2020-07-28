الثلاثاء 28 Jul 2020 07:59 ص
شاهد تصاعد الاحتجاجات في مدن أمريكية رغم تهديد المتظاهرين بالسحن 10 سنوات
المتظاهرين والأمن في بورتلاند الأمريكية
تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن صباح الإثنين، في شوارع مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، بعد نهاية الأسبوع التي شهدت احتجاجات في العديد من مدن الولايات المتحدة ضد العنصرية، وقمع الشرطة. ووزعت الشرطة صور دروع خشبية على وسائل الاعلام الأمريكية لعرض ما لدى المتظاهرين من وسائل حماية وبدأت المظاهرات التي ترأسها الأمهات والعسكريين القدامى بشكل سلمي مساء الأحد، وفق ما ذكرت الشرطة، للاحتجاج ضد وجود قوات فيدرالية أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحفظ النظام العام. وهدد ترامب أنه سيفرض أحكاما بالسجن 10 سنوات على المحتجين قرب محكمة في حال اقترابهم منها وقال انه سيجهر لإرسال 75 ألفاً من القوات الفيدرالية للمدن التي يحكمها الديمقراطيون للحد من العنف، ومنذ ذلك الحين أصبحت المظاهرات التي اندلعت منذ 3 أسابيع ضد العنصرية تركز على رفض القوات الفيدرالية. وقبل منتصف ليل الأحد حاولت مجموعة من المتظاهرين التظاهر في محيط محكمة في مقاطعة مولتنوماه، وأمام محطمة بورتلاند الفيدرالية، ما دفع الشرطة لإطلاق القنابل المسيّلة للدموع على المتظاهرين في الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود تهم". واجتاحت الولايات المتحدة مظاهرات حاشدة في يونيو(حزيران) الماضي احتجاجاً على مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس. تجمع حشد من المواطنين الأمريكان في بورتلاند بـ ولاية اريجون، في جولة أخرى من الاحتجاجات على وجود وأساليب القوات الفيدرالية التي تحتجز المتظاهرين.
وكانت بورتلاند موطنًا لبعض أكثر التظاهرات الشديدة المناهضة للعنصرية منذ وفاة المواطن الامريكي من اصل افريقي جورج فلويد المقيم في مينيابوليس، في 25 مايو الماضي؛ حيث كانت محكمة فيدرالية بوسط المدينة بؤرة استمرار الاضطرابات على مدى عدة أسابيع.