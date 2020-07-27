لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. صور وفيديو
  3. الصور
الأثنين 27 Jul 2020 04:44 م

حجم الخط

- Aa +

أخبار بالصور، جزيرة ايطالية نجت بإعجوبة من كوفيد 19

تصيب جزيرة غيغيليو -Giglio - الايطالية المراقبين بالحيرة فهذه الجزيرة لم تشهد أي اصابة بكورونا المستجد ، وتتحرى الطبيبة الايطالية باولا موتي سر ذلك بين أهلها وهم من سكان الجزيرة البالغ عددهم 800 ممن يتواصلون باستمرار مع اقارب لهم في البر الايطالي

أخبار بالصور، جزيرة ايطالية نجت بإعجوبة من كوفيد 19
قررت الطبيبة موتي وهي، باحثة سرطان الثدي في جامعة ميلانو حيث تعمل أستاذة علم الأوبئة ، محاولة معرفة سبب عدم انتشار كوفيد 19 في الجزيرة
أخبار بالصور، جزيرة ايطالية نجت بإعجوبة من كوفيد 19
أرماندو شيافينو ، الطبيب الوحيد في الجزيرة منذ 40 عامًا ، كان يخشى تفشي كبير للمرض في الجزيرة لكن ذلك لم يحدث بصورة محيرة
أخبار بالصور، جزيرة ايطالية نجت بإعجوبة من كوفيد 19
أخبار بالصور، جزيرة ايطالية نجت بإعجوبة من كوفيد 19
أخبار بالصور، جزيرة ايطالية نجت بإعجوبة من كوفيد 19
أخبار بالصور، جزيرة ايطالية نجت بإعجوبة من كوفيد 19
جنود مدججون بالسلاح يروعون المدنيين في مدينة بورتلند الأمريكية- ويجري تبادل هذه اللقطة بعنوان "الحرب على الارهاب عادت لتلسعنا" -عهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوسيع الحملة الصارمة من جانب قوات اتحادية في بورتلاند بولاية أوريغون، في خضم أسابيع من احتجاجات يومية مستمرة تشوبها في بعض الأحيان اضطرابات عنيفة، وهي احتجاجات لا تظهر أي مؤشر على تراجع حدتها، بل يبدو أنها تنتشر إلى مدن أخرى. الصورة كرش راش- Crush Rush.

اقرأ التالي

بالصور، احتفالات ليفربول بالتتويج بجائزة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم

شاهد البدء في رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة

شاهد أخبار عالمية بالصور