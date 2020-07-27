أخبار بالصور، جزيرة ايطالية نجت بإعجوبة من كوفيد 19

تصيب جزيرة غيغيليو -Giglio - الايطالية المراقبين بالحيرة فهذه الجزيرة لم تشهد أي اصابة بكورونا المستجد ، وتتحرى الطبيبة الايطالية باولا موتي سر ذلك بين أهلها وهم من سكان الجزيرة البالغ عددهم 800 ممن يتواصلون باستمرار مع اقارب لهم في البر الايطالي