الأثنين 27 Jul 2020 04:44 م
أخبار بالصور، جزيرة ايطالية نجت بإعجوبة من كوفيد 19
تصيب جزيرة غيغيليو -Giglio - الايطالية المراقبين بالحيرة فهذه الجزيرة لم تشهد أي اصابة بكورونا المستجد ، وتتحرى الطبيبة الايطالية باولا موتي سر ذلك بين أهلها وهم من سكان الجزيرة البالغ عددهم 800 ممن يتواصلون باستمرار مع اقارب لهم في البر الايطالي
قررت الطبيبة موتي وهي، باحثة سرطان الثدي في جامعة ميلانو حيث تعمل أستاذة علم الأوبئة ، محاولة معرفة سبب عدم انتشار كوفيد 19 في الجزيرة أرماندو شيافينو ، الطبيب الوحيد في الجزيرة منذ 40 عامًا ، كان يخشى تفشي كبير للمرض في الجزيرة لكن ذلك لم يحدث بصورة محيرة جنود مدججون بالسلاح يروعون المدنيين في مدينة بورتلند الأمريكية- ويجري تبادل هذه اللقطة بعنوان "الحرب على الارهاب عادت لتلسعنا" -عهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوسيع الحملة الصارمة من جانب قوات اتحادية في بورتلاند بولاية أوريغون، في خضم أسابيع من احتجاجات يومية مستمرة تشوبها في بعض الأحيان اضطرابات عنيفة، وهي احتجاجات لا تظهر أي مؤشر على تراجع حدتها، بل يبدو أنها تنتشر إلى مدن أخرى.
الصورة كرش راش- Crush Rush.