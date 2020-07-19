بالصور، فرسان القرون الوسطى في السويد للمساعدة في التباعد الاجتماعي بين السياح

بعد اقتراب أعداد الوفيات من 6 آلاف ووصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 77 ألفاً و281 حالة، تسعى الحكومة السويدية لاستعادة زمام المبادرة بأساليب غير صارمة