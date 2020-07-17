الجمعة 17 Jul 2020 11:11 ص
أخبار الأسبوع بالصور
لقطات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نشره صورة لدعم شركة أغذية بعد أن أثارت خطوة صورة دعم لابنته لتلك الشركة جدلا واسعا..
بريطانية نالت لقب عروس داعش، تعود لارتداء الجينز ولقطات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نشره صورة لدعم شركة أغذية بعد أن أثارت خطوة صورة دعم لابنته لتلك الشركة جدلا واسعا.. صرح روبرت أونانو، الرئيس التنفيذي لشركة “غويا فودز” التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، في لقاء مع ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس إن ترامب هو نعمة من الله. أثارت إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض وابنة الرئيس دونالد ترامب الجدل مجددا من خلال تغريدة دعمت فيها منتجات "غويا" للأغذية، وهي شركة أغذية أمريكية، أصبحت مؤخرا هدفا لحملة مقاطعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت إيفانكا ترامب على صفحتها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورتها وهي تحمل علبة فاصوليا سوداء من إنتاج “غويا" للأغذية، وعلقت باللغة الإنجليزية والاسبانية: "إذا كانت غويا، فيجب أن تكون جيدة".
تغريدة ابنة الرئيس الأمريكي أثارت الكثير من الجدل لكونها تنتهك قواعد الأخلاقيات الحكومية، التي تمنع كبار الموظفين من استغلال مناصبهم للترويج ولدعم منتجات الشركات التجارية أو تعزيز مكاسب الأعمال الشخصية
بدلت البريطانية شميمة بيغوم ثيابها لترتدي الجينز بعد أن حصلت على حق العودة إلى بلادها بعد قرار المحكمة عرفت في وسائل الإعلام البريطانية بلقب "عروس داعش"، في العودة إلى بلادها للطعن في قرار الحكومة سحب الجنسية منها.
وتبلغ شميمة من العمر 20 عاما، وهي واحدة من ثلاث بنات غادرن لندن للالتحاق بتنظيم داعش في سوريا عام 2015.
وقد سحبت وزارة الداخلية جنسيتها البريطانية لأسباب أمنية بعدما عثر عليها في مخيم لاجئين عام 2019. تم تسريب خارطة استخدمتها شركة ريد بول ووصفت فيها الشرق الأوسط ببلاد الأشرار والقنابل وأقيل 3 من كبار المديرين فيها بعد إثارة قضية العنصرية في الشركة مخلوق غريب اصطاده أحد الهواة في سنغافورة نجم أفلام "مارفل" كريس إيفانز، أرسل رسالة قصيرة للطفل "بريدجر" الذي انتشرت قصة إنقاذه لشقيقته الصغيرة من هجوم كلب شرس عليها ما أسفر عن إصابة الطفل بجروح عميقة في الرأس والوجه وأكثر من 90 قطبة في وجهه وأصبح بحاجة لجراح تجميل ماهر للعناية بوجهه وتخفيف تشوهات الهجوم. تخيلوا لو أصبحت كيم كارديشيان السيدة الأولى مع ترشح زوجها رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية هل سيحتمل العالم عائلة كارديشيان في البيت الأبيض لو فاز زوج كيم؟ لا بد أن نتخيل ذلك لأنه لم يتخيل أحد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية سنة 2016!