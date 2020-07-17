أخبار الأسبوع بالصور

لقطات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نشره صورة لدعم شركة أغذية بعد أن أثارت خطوة صورة دعم لابنته لتلك الشركة جدلا واسعا..