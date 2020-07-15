شاهد انصهار حاملة طائرات أمريكية وأخبار أخرى بالصور

نالت متظاهرة بريطانية قادت جهود إزالة تمثال تاجر رقيق في بريطانيا تكريما بوضع تمثال لها بدلا عن تمثال