الأربعاء 15 Jul 2020 02:28 م
شاهد انصهار حاملة طائرات أمريكية وأخبار أخرى بالصور
نالت متظاهرة بريطانية قادت جهود إزالة تمثال تاجر رقيق في بريطانيا تكريما بوضع تمثال لها بدلا عن تمثال
لا يزال أكثر من 400 بحار ورجل اطفاء أمريكى يعملون من أجل إخماد الحريق الهائل الذى نشب يوم الأحد فى السفينة الحربية الأمريكية USS Bonhomme Richard فى سان دييجو بولاية كاليفورنيا، فى الوقت الذى لم يحدد فيه مسئولو البحرية الأمريكية إلى متى سيستمر الحريق. يتوقع أن يسيطروا على الحريق اليوم الأربعاء لكن الأضرار أتلفت هذه المدمرة الأمريكية أظهرت لقطات التقطت من الجو انصهار سطح حاملة الطائرات الأمريكية تم نصب تمثال لفتاة اسمها جين ريد قادت تظاهرات لاقتلاع تمثال إدوارد كولستون تاجر الرقيق من القرن السابع عشر، ، في بريستول، خلال احتجاج "حياة السود مهمة" بعد مقتل جورج فلويد. حل تمثال لمتظاهرة سوداء ترفع قبضتها في الهواء محل تمثال تاجر عبيد إنجليزي من القرن السابع عشر أسقطه متظاهرون مناهضون للعنصرية الشهر الماضي في مدينة بريستول الساحلية.
وانتزع المتظاهرون تمثال إدوارد كولستون، الذي جنى ثروة طائلة من تجارة العبيد في غرب أفريقيا، وألقوا به في الميناء الشهر الماضي في أعقاب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي وهو في قبضة الشرطة في مدينة منيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو أيار. وأثارت وفاة فلويد احتجاجات تطالب بالمساواة على أساس عرقي وإصلاحات في الشرطة في الولايات المتحدة كما في مختلف أرجاء العالم.
وذكرت صحيفة ذا جارديان أن فريقا يشرف عليه الفنان مارك كوين وضع في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء تمثال جين ريد، التي صُورت وهي تقف على قاعدة تمثال كولستون.
وقال كوين على إنستجرام مع صورة لعمله الفني الجديد ”جين ريد وأنا كشفنا النقاب عن عمل معاصر للعرض العام بعنوان ’صعود القوة (جين ريد) 2020‘ على منصة تمثال إدوارد كولستون الخالية في بريستول في إنجلترا“. يبدو أن ترامب توقف عن صبغ شعره واستسلم للشيب أخيرا! صورة توضح كيف قد يساهم مكيف الهواء في نشر عدوى فيروس كورونا كما حصل في الصين في مطعم وأماكن أخرى عند تشغيل المكيف بوضع تدوير الهواء عادت اسبانيا للترويج لقرى الريف الاسباني بعد أن بدأت بلدات كثيرة تعاني من قلة السكان وهجرة الشباب مع الحاجة لمشترين لإعادة النشاط لهذه القرى الجميلة سد النهضة الاثيوبي يبدو وكأنه قد فاض بجهته الخلفية بمياه الأمطار بحسب صور أفمار اصطناعية-