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الأثنين 13 Jul 2020 01:45 م

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بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ

سينطلق مسبار الأمل، على الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، من "مركز تانيغاشيما الفضائي" في اليابان.

بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ
الصاروخ الياباني الذي سحمل بعد غدا مسبار الأمل الإماراتي الذي يحمل 3 آلات عملية لدراسة المناخ على المريخ كما يحمل مقياس لدراسة درجات الحرارة والجليد وبخار الماء والغبار.
بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ
ويجري التخطيط والإدارة والتنفيذ لمشروع المسبار على يد فريق إماراتي يعتمد أفراده على مهاراتهم واجتهادهم لاكتساب جميع المعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف الفضاء وتطبيقها، إذ تشرف وكالة الإمارات للفضاء على المشروع وتموله بالكامل، في حين يطور مركز محمد بن راشد للفضاء المسبار بالتعاون مع شركاء دوليين
بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ
سينطلق مسبار الأمل، على الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، من "مركز تانيغاشيما الفضائي" في اليابان.
بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ
تحرص الإمارات دائما على بذل عمل دؤوب لتكون بمصاف الدول المتقدمة.
بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ
ستشهد مراحل إطلاق ومهام المسبار الإماراتي، الذي يمثل أول مهمة عربية إلى كوكب المريخ مواكبة اعلامية كبيرة حول العالم
بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ
تتمثل الأهداف الاستراتيجية بجانب الأهداف العلمية للمشروع في "تحسين جودة الحياة على الأرض من خلال تحقيق اكتشافات جديدة إضافة إلى تشجيع التعاون الدولي فيما يتعلق باستكشاف كوكب المريخ فضلا عن تعزيز ريادة دولة الإمارات عالميا في مجال أبحاث الفضاء".
بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ
كما يستهدف المشروع "رفع مستوى الكفاءات الإماراتية في مجال استكشاف الكواكب الأخرى إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات منارة للتقدم في المنطقة فضلا عن إلهام الأجيال العربية الناشئة وتشجيعهم على دراسة علوم الفضاء إضافة إلى بناء المعرفة العلمية كون الاقتصاد المستدام في المستقبل سيكون اقتصاداً قائماً على المعرفة".
بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ
بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ
بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ
بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ

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