بالصور، الاستعداد لإطلاق الإمارات مسبار الأمل لإستكشاف المريخ

سينطلق مسبار الأمل، على الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، من "مركز تانيغاشيما الفضائي" في اليابان.