بالصور، أخبار عالمية غريبة

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ضبط أول أمس إبراهيم ماجو رئيس وكالة مكافحة الفساد النيجري بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموالا استعادها ضمن جهود مكافحة الفساد- ضبط شاب اصطدم بسيارة امرأة ليتبين أن كلا منهما كانا مخمورين وهما يقودان سيارتين مسروقتين