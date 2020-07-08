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الأربعاء 8 Jul 2020 03:14 م

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بالصور، أخبار عالمية غريبة

ضبط أول أمس إبراهيم ماجو رئيس وكالة مكافحة الفساد النيجري بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموالا استعادها ضمن جهود مكافحة الفساد- ضبط شاب اصطدم بسيارة امرأة ليتبين أن كلا منهما كانا مخمورين وهما يقودان سيارتين مسروقتين

بالصور، أخبار عالمية غريبة
نشر قسم شرطة نيوبرغ داندي الأمريكي أن عناصر الشرطةضبطوا سيارة لاندكروزر مسروقة بعد اصطدامها بسيارة بويك ريغال، ولدى اقتياد الفتاة كريستن نيكول بيغ التي سرقت سيارة لاند كروزر، تبين أن سيارة البويك التي كان الشاب راندي لي كووبر يقودها حين تعرض لحادث الاصطدام مع الفتاة هي أيضا سيارةمسروقة- المصدر: NewbergDundeePD/status/1280166654937194496
بالصور، أخبار عالمية غريبة
تعمل كاميرات المراقبة بطريقتين الأولى لتسجيل الفيديو وتحميله لتخزينه لحين عودة أصحاب المنزل حين لا يستجيبوا للتبليغات ويشاهدوا البث الحي من الكاميرا بعد التنبيه الصادر منها. ويمكن اختراق البيانات لكشف أي نمط تعمل به الكاميرا ومعرفة إن كان أصحاب البيت خارجه أو لا يزالون فيه
بالصور، أخبار عالمية غريبة
ضبط أول أمس إبراهيم ماجو رئيس وكالة مكافحة الفساد النيجري بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموالا استعادها ضمن جهود مكافحة الفساد
بالصور، أخبار عالمية غريبة
كشفت صحيفة فايننشيال تايمز بأن أكثر من مليار دولار من السندات المرتبطة بالمافيا الايطالية اشتراها مستثمرون من مختلف دول العالم
بالصور، أخبار عالمية غريبة
أنظمة أمازون للتعرف على الوجه تخطئ وتعتبر العشرات من الساسة والنواب في بريطانيا وأمريكا مجرمين خطيرين بحسب شركة كومباري تيك Comparitech
بالصور، أخبار عالمية غريبة
نقلت رويترز أن مؤسسات تشجع كنز الأثرياء للمليارات نالت قروضا كبيرة ضمن مساعدات عاجلة أقرتها الحكومة الأمريكية للفئات المتضررة من كوفيد 19، ومن بين المليارديرات الذين استفادوا من هذه المساعدات كل من شركة لكاني ويست وكنيسة سانتولوجي الثرية و التي تمنح المراتب الدينية حسب تبرعات كل شخص

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