بالصور، أخبار عالمية غريبة

الأربعاء 8 Jul 2020 03:14 م
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ضبط أول أمس إبراهيم ماجو رئيس وكالة مكافحة الفساد النيجري بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموالا استعادها ضمن جهود مكافحة الفساد- ضبط شاب اصطدم بسيارة امرأة ليتبين أن كلا منهما كانا مخمورين وهما يقودان سيارتين مسروقتين
نشر قسم شرطة نيوبرغ داندي الأمريكي أن عناصر الشرطةضبطوا سيارة لاندكروزر مسروقة بعد اصطدامها بسيارة بويك ريغال، ولدى اقتياد الفتاة كريستن نيكول بيغ
التي سرقت سيارة لاند كروزر، تبين أن سيارة البويك التي كان الشاب راندي لي كووبر يقودها حين تعرض لحادث الاصطدام مع الفتاة هي أيضا سيارةمسروقة- المصدر: NewbergDundeePD/status/1280166654937194496 تعمل كاميرات المراقبة بطريقتين الأولى لتسجيل الفيديو وتحميله لتخزينه لحين عودة أصحاب المنزل حين لا يستجيبوا للتبليغات ويشاهدوا البث الحي من الكاميرا بعد التنبيه الصادر منها. ويمكن اختراق البيانات لكشف أي نمط تعمل به الكاميرا ومعرفة إن كان أصحاب البيت خارجه أو لا يزالون فيه ضبط أول أمس إبراهيم ماجو رئيس وكالة مكافحة الفساد النيجري بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموالا استعادها ضمن جهود مكافحة الفساد كشفت صحيفة فايننشيال تايمز بأن أكثر من مليار دولار من السندات المرتبطة بالمافيا الايطالية اشتراها مستثمرون من مختلف دول العالم أنظمة أمازون للتعرف على الوجه تخطئ وتعتبر العشرات من الساسة والنواب في بريطانيا وأمريكا مجرمين خطيرين بحسب شركة كومباري تيك Comparitech نقلت رويترز أن مؤسسات تشجع كنز الأثرياء للمليارات نالت قروضا كبيرة ضمن مساعدات عاجلة أقرتها الحكومة الأمريكية للفئات المتضررة من كوفيد 19، ومن بين المليارديرات الذين استفادوا من هذه المساعدات كل من شركة لكاني ويست وكنيسة سانتولوجي الثرية و التي تمنح المراتب الدينية حسب تبرعات كل شخص