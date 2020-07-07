شاهد احتجاجات عرائس إيطاليا ضد تأجيل خفلات زفافهن

نظمت عرائس إيطاليات احتجاجا ضد تأجيل أفراحهن وفرض التباعد الاجتماعي والأقنعة على حفلات الزفاف مما يعتبرونه إفسادا لها!