الثلاثاء 7 Jul 2020 09:19 م
شاهد احتجاجات عرائس إيطاليا ضد تأجيل خفلات زفافهن
نظمت عرائس إيطاليات احتجاجا ضد تأجيل أفراحهن وفرض التباعد الاجتماعي والأقنعة على حفلات الزفاف مما يعتبرونه إفسادا لها!
15 عروسا مشين بأحذية ذات كعوب عالية مشين نحو أشهر نافورة في العالم، وهي نافورة تريفي في ايطاليا للاحتجاج على تأجيل حفلات زفافهن وفرض قيود صارمة على حفلات الزفاف وللنافورة مكانة خاصة فالرواية التاريخية هي أن عذراوات روما دأبن على زيارة هذا النبع، قبل أن يتحول إلى نافورة تريفي، لتحقيق أمنياتهن بالزواج من رجل وسيم وثري وقوي فيما كانت تقصده النساء المتزوجات لتمني نعمة الأمومة والاستقرار. لا يسمح بأكثر من شخصين لحضور حفل الزفاف!