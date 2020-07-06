شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي

افتتح "أول" فندق يأبواب مطلية بالذهب، في هانوي عاصمة فيتنام وتبين أن الشركة المالكة تمتلك مصنعا للذهب مما جعل كلفة طلي كل شيء بالذهب أقل من المتوقع بكثير!