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الأثنين 6 Jul 2020 03:30 ص

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شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي

افتتح "أول" فندق يأبواب مطلية بالذهب، في هانوي عاصمة فيتنام وتبين أن الشركة المالكة تمتلك مصنعا للذهب مما جعل كلفة طلي كل شيء بالذهب أقل من المتوقع بكثير!

شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
افتتح "أول" فندق يأبواب مطلية بالذهب، فندق "دولتشي هانوي غولدن لايك" في العاصمة الفيتنامية
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
حتى فناجين القهوة مذهبة كذلك حال المغاطس المطلية بهذا المعدن النفيس. في هانوي عاصمة فيتنام،
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
كلف بناء الفندق 200 مليون دولار. وقد طلي بالذهب من عيار 24 قيراطاً بهو الفندق وحوض السباحة والغرف فيه فضلا عن أواني المائدة. وتبلغ كلفة النزول في الفندق 250 دولاراً في الليلة للمهووسين بالذهب وبحياة الترف.
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
وقال الكوري الجنوبي فيليب بارك ضاحكا "عندما وصلت إلى هنا شعرت وكأني ملك... لا بل فرعون مصر". وأضاف الفيتنامي لوون فان توان "استمعت فعلا بالفخامة" مشيرا إلى أنه شعر بأن وضعه الاجتماعي "ارتقى فورا".
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
وتعزى كلفة البناء المتواضعة نسبيا إلى تنفيذ الطلاء بالذهب محليا ما ادى إلى خفض الكلفة بشكل كبير.
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
ويطل حوض السباحة على المدينة فيما وجبات الطعام تقدم في الطبقة الخامسة والعشرين للفندق الواقع في وسط هانوي. ويعرب النزلاء عن سعادتهم الكبرى للنزول في هذا الفندق.
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
واوضح دونغ "مجموعتنا تملك مصنعا لطلاء الذهب لذا فإن كلفة تجهيزات الفندق وأثاثه كانت منخفضة نسبيا".
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
ولم تمنعه الجائحة التي شلت السياحة العالمية من تدشين الفندق بعدما نالت فيتنام إشادة بسبب اعتمادها إجراءات إغلاق سريعة أدت إلى احتواء انتشار الوباء. وقال "سنحقق الأرباح بالتأكيد العام المقبل".
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
تملك شركة الفندق مصنعا للذهب مما جعل طلاءه أمرا ممكنا بكلفة أقل من المتوقع
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي
شاهد شركة تملك مصنع ذهب تطلي به كل شيء وتفتتح أول فندق ذهبي

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