بالصور، الشرطة البريطانية تؤكد: تعاطي الكحول يفشل التباعد الاجتماعي

أكد جون أبتر رئيس اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز أن المخمورين عاجزين عن تطبيق التباعد الاجتماعي مع إعادة فتح الحانات في بريطانيا لأول مرة منذ تطبيق حظر التجول