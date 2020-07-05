بالصور، الشرطة البريطانية تؤكد: تعاطي الكحول يفشل التباعد الاجتماعي
أكد جون أبتر رئيس اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز أن المخمورين عاجزين عن تطبيق التباعد الاجتماعي مع إعادة فتح الحانات في بريطانيا لأول مرة منذ تطبيق حظر التجول
سمحت السلطات البريطانية للمواطنين ، بفتح الحانات وسط انتقادات من منحها الأولوية قبل المدارس والجامعات وكانت الصور الصادمة في انتهاكات التباعد الاجتماعي صدمة من حفلات صاخبة وانفلات الزمام في خرق لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في انكلترا وقال مسؤول حكومي إن المخمورين غير قادرين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي