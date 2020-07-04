بالصور: شاهد الرؤوساء السابقين والشخصيات الأخرى التي تخشى أسرار مدام ماكسويل
ثلة من القادة السابقين والشخصيات الهامة التي تعود لدائرة الفضائح بينهم الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، قد يتعرض لكشف المزيد من الفضائح الجنسية من اعترافات محتملة لـ "مدام" غيلين ماكسويل التي أدراة استدراج الفتيات الصغار والمشاركة في الاعتداءات الجنسية ضدهم بعد أن أدين بها رجل الأعمال المنتحر جيفري إبستين
غيلين ماكسويل هي ابنة قطب الإعلام البريطاني الشهير الراحل روبرت ماكسويل الذي قام بعمليات احتيال كبيرة ومات بظروف غامضة على يخته. وهي سيدة مجتمع تمتلك علاقات كثيرة، يقال إنها عرّفت إبستين على العديد من أصدقائها الأثرياء والأقوياء، من بينهم بيل كلينتون ودوق يورك السابق الأمير أندرو عارضة الأزياء نعومي كامبل المخرج وودي ألن المعروف بميوله المنحرفة إزاء الصغار كانت امرأة من بين عشرات الضحايا قد أدعت أن المستثمر الاميركي الثري، جيفري ابشتاين، الذي كان يهديها الى معارفة واصدقائه باعتبارها "رقيقة جنس" قاصر، اجبرها على ممارسة الجنس مرات عدة مع الامير أندرو وشخصيات شهيرة أخرى حيث استضاف ابشتاين شخصيات تتضمن إيهود باراك وبيل كلينتون ودونالد ترامب والامير أندرو ، وزاره بعض هؤلاء في جزيرة خاصة في الكاريبي تحمل اسم ’ليتل سانت جيمس’ وكان صديقا مقربا أيضاً لدونالد ترمب، وتردد بانتظام على نادي ’مار أ لاغو’ الذي يمتلكه الرئيس الأميريكي في فلوريدا. نشرت صورة باراك ملثما عند دخوله بيت الملياردير الأميركي جيفري إبستين عام 2016. ويظهر باراك في الصورة رافعا ياقة معطفه وكأنه يحاول إخفاء وجهه، ورد على ذلك بأن الطقس البارد كان وراء ذلك، فيما ألمحت الصحيفة إلى علاقة قدومه للمنزل مع دخول أربع نساء في نفس اليوم خلال أوقات مختلفة لمنزل إبستين . وكانت الصحيفة تحاول الرد على تصريحات باراك أنه لم يقابل إبشتاين أبدا برفقة نساء أو فتيات بعد ظهور اسمه في سجل زوار الملياردير المذكور.