بالصور: شاهد الرؤوساء السابقين والشخصيات الأخرى التي تخشى أسرار مدام ماكسويل

ثلة من القادة السابقين والشخصيات الهامة التي تعود لدائرة الفضائح بينهم الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، قد يتعرض لكشف المزيد من الفضائح الجنسية من اعترافات محتملة لـ "مدام" غيلين ماكسويل التي أدراة استدراج الفتيات الصغار والمشاركة في الاعتداءات الجنسية ضدهم بعد أن أدين بها رجل الأعمال المنتحر جيفري إبستين