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الجمعة 3 Jul 2020 06:49 ص

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شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل

اعتقلت الإف بي آي صباح أمس غيلين ماكسويل-، بـ 6 اتهامات ترتبط بالاتجار بالبشر والتغرير بالأطفال لأغراض جنسية

شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
ابنة روبرت ماكسويل صاحب عملية احتيال كبرى قبل وفاته
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
فتحت محكمة فيدرالية في أعسطس مئات الوثائق المحفوظة لدعوى أقامتها فيرجينيا ضد ماكسويل حول تعرضها للاعتداءات الجنسية.
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
اعتقلت في منزلها في نيوهامبشاير وعقد مؤتمر صحفي في نيويورك حول توقيفها.
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
اشترت المنزل باسم شركة وهمية ودفعت نقدا مبالغ طائلة
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
لقطة نشرها ابن ترامب فتلقى ردا بصور والده مع غيلين
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
مع الأميرة ديانا
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
مع عارضة الأزياء نعومي كامبل
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
كانت فيرجينيا جيوفر وهي إحدى الضحايا قد زعمت أن ايبستين اعتدى عليها جنسيا طوال سنتين اعتبارا من سنة 2000 حين كانت في سن 16 سنة وأن ماكسويل استدرجتها حين كانت تعمل في منتجع دونالد ترامب المعروف باسم مارالاجو في فلوريدا.
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
تأتي التهم ضد ماكسويل بعد سنة من اعتقال الاف بي أي لجيفري ايبستين يوم 6 يوليو العام الماضي بعد هبوط طائرته الخاصة في مطار نيوجرسي، وانتحر ايبستين في سجن فيدرالي في اغسطس.
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
لقطة جوية للمنزل الذي اشترته مؤخرا
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
داخل المنزل
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
قيل عنها إنها كانت مهووسة برجال أغنياء ولديهم سلطة مثل ترامب وكلينتون وايبستين
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل

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