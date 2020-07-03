الجمعة 3 Jul 2020 06:49 ص
شاهد نهاية صديقة إيبستين السابقة غيلين ماكسويل
اعتقلت الإف بي آي صباح أمس غيلين ماكسويل-، بـ 6 اتهامات ترتبط بالاتجار بالبشر والتغرير بالأطفال لأغراض جنسية
ابنة روبرت ماكسويل صاحب عملية احتيال كبرى قبل وفاته فتحت محكمة فيدرالية في أعسطس مئات الوثائق المحفوظة لدعوى أقامتها فيرجينيا ضد ماكسويل حول تعرضها للاعتداءات الجنسية.
اعتقلت في منزلها في نيوهامبشاير وعقد مؤتمر صحفي في نيويورك حول توقيفها. اشترت المنزل باسم شركة وهمية ودفعت نقدا مبالغ طائلة لقطة نشرها ابن ترامب فتلقى ردا بصور والده مع غيلين مع عارضة الأزياء نعومي كامبل كانت فيرجينيا جيوفر وهي إحدى الضحايا قد زعمت أن ايبستين اعتدى عليها جنسيا طوال سنتين اعتبارا من سنة 2000 حين كانت في سن 16 سنة وأن ماكسويل استدرجتها حين كانت تعمل في منتجع دونالد ترامب المعروف باسم مارالاجو في فلوريدا. تأتي التهم ضد ماكسويل بعد سنة من اعتقال الاف بي أي لجيفري ايبستين يوم 6 يوليو العام الماضي بعد هبوط طائرته الخاصة في مطار نيوجرسي، وانتحر ايبستين في سجن فيدرالي في اغسطس. لقطة جوية للمنزل الذي اشترته مؤخرا قيل عنها إنها كانت مهووسة برجال أغنياء ولديهم سلطة مثل ترامب وكلينتون وايبستين