شاهد أخبار العالم بالصور

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شركات التجزئة تسرح 12 ألف موظف خلال 48 ساعة -لدى شركات مثل هارودس وهارفيز وغيرها ، وقرار قاض برفعه الحظر المؤقت على صدور كتاب ألفته ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي ويكشف عن أسرار عائلية قبل ٣ أشهر من الانتخابات الرئاسية ويسمح قرار آلن شينكمان، قاضي الاستئناف في نيويورك، لدار النشر "سايمن اند شوستر" بطباعة الكتاب وتوزيعه.