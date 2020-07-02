شاهد أخبار العالم بالصور

الخميس 2 Jul 2020 01:56 م
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شركات التجزئة تسرح 12 ألف موظف خلال 48 ساعة -لدى شركات مثل هارودس وهارفيز وغيرها ، وقرار قاض برفعه الحظر المؤقت على صدور كتاب ألفته ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي ويكشف عن أسرار عائلية قبل ٣ أشهر من الانتخابات الرئاسية
ويسمح قرار آلن شينكمان، قاضي الاستئناف في نيويورك، لدار النشر "سايمن اند شوستر" بطباعة الكتاب وتوزيعه.
شركات التجزئة تسرح 12 ألف موظف خلال 48 ساعة -لدى شركات مثل هارودس وهارفيز وغيرها اعتقل أمس شاب متهم بطعن شرطي فيما كان يحاول الفرار إلى لندن على متن رحلة لطيران كاثي باسيفيك وتعرض شرطي للطعن خلال مظاهرات الاسبوع الماضي وأصيب في ذراعه- وأعلنت شرطة هونغ كونغ عن اعتقال 300 شخص على خلفية الاشتباه بمشاركتهم في مظاهرات غير قانونية تنتهك الأمن العام القومي.
قرر قاض رفع الحظر المؤقت على صدور كتاب ألفته ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي ويكشف عن أسرار عائلية قبل ٣ أشهر من الانتخابات الرئاسية
اعتقل أمس الشاب المتهم بطعن شرطي فيما كان يحاول الفرار إلى لندن على متن رحلة لطيران كاثي باسيفيك لقطات لطعن عنصر شرطة بعد أن خرج نشطاء إلى شوارع هونغ كونغ، يوم الأربعاء، لمعارضة القانون الجديد، على الرغم من حظر الاجتماعات، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين المتجمعين خارج مبنى محطة الإطفاء على طريق هينيسي. (رويترز)علماء في كينيا يقدحون زناد الفكر للتخلص من الجراد - يعمل العلماء في معمل بنيروبي على ابتكار وسائل جديدة للقضاء على الجراد في الوقت الذي تهدد فيه موجة ثانية منه بالتهام محاصيل شرق أفريقيا. يعمل العلماء في المركز الدولي لفسيولوجيا الحشرات وبيئاتها على تجربة مبيدات حيوية واستخدام الجراد كغذاء للبشر والحيوانات سعيا للقضاء عليه بوسائل صديقة للبيئة. يعمل المركز على تطوير شباك وأجهزة شفط تُحمل على الظهر لاصطياد أعداد كبيرة من الجراد. ويمكن عندها طهي الجراد الغني بالبروتين أو سحقه ليصبح طعاما للإنسان أو علفا للحيوان. انتبهت محكمة في ديلاوير إلى وجود ساحة بها منصة للجلد بالسياط، وقامت مؤخرا بإزالتها، وكانت عقوبة الجلد تطبق غالبا على الأمريكيين السمر بل طالب بيتر موسكوس أحد ضباط الشرطة سابقا بالمطالبة بإعادة العقوبة مؤخرا في كتاب نشره بدفاعا عن تطبيق عقوبة الجلد! وتقول سي ان ان أن آخر مرة نفذت ديلاوير عقوبة الجلد كانت سنة 1952 Old Sussex County Courthouse بلومبرغ- 50% من نتائج اختبارات كورونا المستجد في المكسيك- تظهر إيجابية في أعلى معدل في العالم !