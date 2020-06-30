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الثلاثاء 30 Jun 2020 09:28 م

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شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان

يخت تيكنومار لمبورغيني بـ 4000 حصان

شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
يحمل اليخت اسم تكنومار فور لمبورغيني 63- Tecnomar for Lamborghini 63
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان
شاهد يخت لمبورغيني المستوحى من سيارة شيان

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