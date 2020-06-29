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الأثنين 29 Jun 2020 03:43 م

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بالصور: السعودية توضح لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441

لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441 بالصور

بالصور: السعودية توضح لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441
ستعد وزارة التعليم اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الأول من شهر يوليو، للعمل رسمياً بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة. ونصت المادة (33) من اللائحة على أن شاغلي المستوى الأول والثاني والثالث من المعلمين والمعلمات، يسكنون على رتبة معلم ومساعد معلم، ومن يمارس التعليم يسكن على رتبة معلم، ومن لا يمارسه كمحضري المختبر يسكنون كمساعد معلم، ويُسكّن شاغلو المستوى الرابع والخامس والسادس على رتبة معلم ممارس.
بالصور: السعودية توضح لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441
بالصور: السعودية توضح لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441
بالصور: السعودية توضح لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441
بالصور: السعودية توضح لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441
بالصور: السعودية توضح لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441

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