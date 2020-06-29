شاهد الصور التي استدرج فيها محتال ضحاياه من حول العالم وسلبهم قرابة نصف مليار دولار

ريمون الرونوا عباس المُقلب بـ "هاشبوبي" تباهى بنشر صور تظهر أنه ملياردير ليستدرج آلاف الضحايا من حول العالم بصور مقتنياته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت ستار "أنه من رجال الأعمال"، وأنه من أفراد الطبقة المخملية ذات الثراء الفاحش، وذلك بهدف استدراج الضحايا من مختلف دولة العالم من أجل النصب والاحتيال عليهم وخسر هؤلاء قرابة 432 مليون دولار