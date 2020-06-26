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الجمعة 26 Jun 2020 11:46 ص

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شاهد، محمد صلاح أول لاعب مصري وثاني عربي يتوج في بالدوري الإنكليزي الممتاز

وجه النجم المصري محمد صلاح تحية لبلده مصر مع إحرازه لقبه الرابع مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد نجاحه في التتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى، وذلك بعد أن تغلب تشيلسي على المنافس المباشر للريدز مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

شاهد، محمد صلاح أول لاعب مصري وثاني عربي يتوج في بالدوري الإنكليزي الممتاز
لعب محمد صلاح دورا رئيسيا في تحقق 28 انتصارا مقابل هزيمة واحدة لناديه في 31 مباراة وكان يتفوق بفارق 25 نقطة في الصدارة في فبراير شباط في أكبر فارق مع منافسين في تاريخ الدوري الممتاز.
شاهد، محمد صلاح أول لاعب مصري وثاني عربي يتوج في بالدوري الإنكليزي الممتاز
تتويج صلاح جاء بعد 3 أيام على احتفاء الدوري الإنجليزي بسنواته الثلاث بالنادي عبر نشر مقطع فيديو يحتوي على أبرز اللحظات في سجله الكروي.
شاهد، محمد صلاح أول لاعب مصري وثاني عربي يتوج في بالدوري الإنكليزي الممتاز
ساهم محمد صلاح في انهاء ليفربول للموسم الماضي بتحقيق تسعة انتصارات متتالية في الدوري وبعد فوزه بلقب دوري الأبطال بالتفوق على توتنهام في النهائي في مدريد بدأ الموسم الجديد بلا هوادة ليترك كل الفرق المنافسة على مسافة بعيدة خلفه.
شاهد، محمد صلاح أول لاعب مصري وثاني عربي يتوج في بالدوري الإنكليزي الممتاز
نجح محمد صلاح فى إضافة 3 ألقاب من قبل، وهي لقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية، وكل هذا جاء العام الماضي، قبل أن يحقق اليوم لقب الدوري الانجليزي الممتاز.
شاهد، محمد صلاح أول لاعب مصري وثاني عربي يتوج في بالدوري الإنكليزي الممتاز
تتويج صلاح جاء بعد 3 أيام على احتفاء الدوري الإنجليزي بسنواته الثلاث بالنادي عبر نشر مقطع فيديو يحتوي على أبرز اللحظات في سجله الكروي.
شاهد، محمد صلاح أول لاعب مصري وثاني عربي يتوج في بالدوري الإنكليزي الممتاز
محمد صلاح نجح بتسديد أهداف رائعة جاء بعضها من زوايا مستحيلة وأهدى نادي تشيلسي الإنجليزي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى فريق ليفربول، وذلك بعد فوز البلوز على حامل اللقب في نسختيه السابقتين مانشستر سيتي، بهدفين لهدف واحد، مساء الخميس، وبنتيجة مباراة تشيلسي والسيتي

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