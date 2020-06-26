شاهد، محمد صلاح أول لاعب مصري وثاني عربي يتوج في بالدوري الإنكليزي الممتاز

وجه النجم المصري محمد صلاح تحية لبلده مصر مع إحرازه لقبه الرابع مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد نجاحه في التتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى، وذلك بعد أن تغلب تشيلسي على المنافس المباشر للريدز مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.