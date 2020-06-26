الجمعة 26 Jun 2020 03:11 ص
شاهد احتفالات مشجعي نادي ليفربول بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي
فوز تشيلسي على مانشستر سيتي منح رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول ، بعدما تغلب في الجولة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.
حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، وذلك على الرغم من تبقي 7 جولات على نهاية المسابقة، احتفل نجوم ليفربول عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يأتي بعد صيام طويل ودون فرصة للاحتفال وسط الجماهير بسبب فيروس كورونا. فوز تشيلسي على مانشستر سيتي منح تشيلسي رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول ، بعدما تغلب في الجولة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد. خرجت جماهير ليفربول إلى شوارع المدينة للاحتفال بتتويج فريقها بلقب البريميير ليغ، للمرة الأولى منذ 30 عاماً. وحملت الجماهير اعلام النادي الحمراء وأطلقت الألعاب النارية في محيط ملعب آنفيلد، معقل النادي، حيث بدأت الليلة الاحتفالات بتتويجه باللقب الغائب بشكل مبكر. استعدت المتاجر في جميع أنحاء المدينة للبيع أعلام ولافتات النادي، وحتى القصاصات بالحجم الطبيعي لمدرب ليفربول الألماني كلوب، وأكثر البيوت مزخرفة باللون الأحمر مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، قد طالب الجماهير بتوخي الحذر أثناء الاحتفال باللقب، وألا يخرجون إلى الشوارع "كالمجانين". وقال "آمل أن تبقوا في منازلكم، إذا اردتم الخروج فقط من أبواب منازلكم" وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.