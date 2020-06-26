شاهد احتفالات مشجعي نادي ليفربول بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي

فوز تشيلسي على مانشستر سيتي منح رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول ، بعدما تغلب في الجولة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.